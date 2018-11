Stanislav Dvořák, Novinky

„Těší nás, že se v programu opět prolnou několikanásobní držitelé Grammy a jazzové legendy koncertující stále ve skvělé formě s mladou progresivní scénou. Věříme, že si na festival jako obvykle najdou cestu fanoušci z celé republiky i ze zahraničí. Vždyť například Branford Marsalis se svým proslulým kvartetem hrál v Česku naposledy před více než patnácti lety,“ uvedl umělecký ředitel festivalu Vilém Spilka.

Dianne Reevesová

FOTO: diannereeves.com

Americká zpěvačka, které obdržela pětkrát cenu Grammy, zazpívá 30. dubna v Janáčkově divadle. Mimo jiné nazpívala také soundtrack k filmu George Clooneyho Dobrou noc a hodně štěstí. Snímek byl nominován na Oscara v šesti kategoriích a zpěvačka za soundtrack získala jednu ze svých Grammy. Letos se stala první ženou vyznamenanou prestižním oceněním Jazz Legends Award.

Zahajovací koncert JazzFestu Brno 2019 obstará 13. března v Sono Centru Branford Marsalis Quartet. Marsalis před více než třemi dekádami vtrhnul na jazzovou scénu jako saxofonista přinášející novou energii. Ani se třemi cenami Grammy neusíná na vavřínech a dál pěstuje svůj talent a rozšiřuje hudební obzory sobě i svým posluchačům.

John McLaughlin (14. dubna v Janáčkově divadle) zkoušel všechno možné v 60. a 70. letech – blues, jazz, flamenco, indickou hudbu. Další klasik fusion, který hrával s Milesem Davisem a v Mahavishnu Orchestra a také založil soubor Shakti spojující akustický jazz a indickou hudbu. Projekt The 4th Dimension silně navazuje na McLaughlinovy předchozí experimenty z dob Mahavishnu Orchestra či z 90. let a kapely Heart of Things.

Známý bubeník Billy Cobham zahraje 20. března v Sono Centru. Jde o zásadní postavu jazzrocku. Působil v kapele Milese Davise a podílel se i na albu Bitches Brew. Hrál taky s McLaughlinem v revoluční skupině Mahavishnu Orchestra a vydal i řadu sólových věcí. V Sono Centru vystoupí 5. dubna rovněž kapela GoGo Penguin.