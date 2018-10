Stanislav Dvořák, Novinky

Skupina se stala velmi oblíbenou během deváté dekády, kdy přišla silná vlna míchání funku, soulu, hip-hopu, jazzu a rocku a oni patřili k těm nejšikovnějším v oboru. Hity jako Love Unlimited a Scooby Snacks oběhly celý svět.

Chytlavá funky basa, elegantní smooth aranže a přitažlivý hluboký hlas frontmana z nich udělaly hvězdy. Upozornili na sebe albem Come Find Yourself v roce 1996 a pokračovali deskami jako 100% Colombian, Loco, Welcome to Poppy's nebo Livin' in the City.

Newyorčané, kteří se stali miláčky Evropy, jsou proslulí i tím, že míchají rap a vážná témata s podvratným humorem. V České republice si získali už od devadesátých let velkou popularitu. Předprodej vstupenek na pražský koncert probíhá na stránkách Ticketpro a Ticketmaster.