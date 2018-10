Das Filmfest zahájí tragikomedie Mackie Messer

V pražských kinech Lucerna a Atlas začne ve středu 17. října třináctý ročník festivalu německy mluvených filmů Das Filmfest. Poběží do 23. října a nabídne výběr z aktuální kinematografie Německa, Rakouska a Švýcarska. Od 29. října do 2. listopadu se akce přesune do Brna, kde se odehraje v kině No Art a v Místodržitelském paláci.