Stanislav Dvořák, Novinky

První díl od nového showrunnera (něco mezi producentem a autorem) Alexe Kurtzmana se zaměřil na postavu, která se jmenuje Sylvia (Mary Wisemanová). Dostane medaili cti a diváci se seznámí i s její matkou.

„Lidi nežijí ve vakuu,” řekla Wisemanová k postavě matky, která se nikdy dříve na obrazovce neobjevila. „Jsou ovlivněni tím, kdo je vychovával, koho milují a kdo je štve.“

Drzá teenagerka



V seriálu se také objevila úplně nová rasa. Postava Me Hani Ika Hali Ka Po (Yadira Guevara-Pripová) je takzvaný „Xahian“. Má maskovací schopnost, ze které by se prý rozklepal i predátor, ale má i lidskou stránku. Zároveň je génius přes techniku a ovládá všechny mašinky, přestože je jí sedmnáct.

„Po je hodně drzá, myslím, že to pro Silvii bude náročné, najít si k ní cestu,“ řekla Wisemanová. I její postava má své problémy. Byla zvyklá fungovat v týmu a plnit rozkazy, ale teď musí poprvé rozhodovat sama za druhé. Je to součástí testu důstojnického výcvikového programu.

Pozornost vzbudila už loni zpráva o chystaném celovečerním Star Treku od studia Paramount, protože ho má režírovat excentrický Quentin Tarantino, který si libuje v násilí a vznesl požadavek, aby film byl do 17 let nepřístupný. Něco takového se ve světě Star Treku ještě nestalo, snaha tvůrců byla vždy opačná. Tarantino jednal se scenáristy (Mark L. Smith, Lindsey Beer, Drew Pearce) a jednu věc formuloval zcela jasně – bude to „R“ film, což znamená, že kdokoliv do sedmnácti let by se na něj bez doprovodu rodičů neměl dostat. Studio Paramount to podle serveru Deadline schválilo.