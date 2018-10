jaš, Právo

V tabulce Billboard 200 strávilo na šesté příčce 83 týdnů, prodalo se ho více než 8 miliónů kopií, bylo certifikováno osmiplatinovým a jednalo se tak o dosud nejprodávanější album kapely. Za singl One obdržela čtveřice poprvé Grammy.

V pořadí čtvrté album bylo prvním, na kterém se po smrti Cliffa Burtona v roce 1986 objevil nový baskytarista Jason Newsted. Deska obsahuje dlouhé písničky, jejichž texty se zabývají politickou a právní nespravedlností, které jsou nahlížené například skrze cenzuru, válku a jaderné záležitosti. Autorem obalu desky je Stephen Gorman, který se odrazil od návrhu kytaristy a zpěváka Jamese Hetfielda a bubeníka Larse Ulricha. Název alba je výňatek z amerického Slibu věrnosti.

Remasterovaná verze …And Justice For All bude dostupná v několika digitálních i fyzických verzích. Co do fyzické podoby bude k dostání jako standardní LP, CD, MC, limitovaný deluxe box set a co do digitální podoby bude album k zakoupení jako standardní deska a digitální deluxe box. Rozšířené verze obsahují dosud nevydané demo nahrávky a živě nahrané skladby, hrubé mixy a dosud neviděné fotografie od Rosse Halfina. Limited edition deluxe box set bude potom obsahovat například remasterované LP, CD s obrázky, 3 LP, na kterých je záznam vystoupení v Seattlu v roce 1989, 11 CD, 4 DVD, knihu fotografií s historkami a mnoho dalšího.