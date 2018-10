Lucie Zelinková, Právo

Dějová linie je nazíraná střídavě po krátkých vyprávěcích sekvencích z pohledu dvou chlapců – sedmnáctiletého Toma a patnáctiletého Marka. Je to svižný a svěží tok vyprávění o životní fázi teenagerů. Jsou ve věku, kdy se pomalu stávají muži. Snaží se vyrovnat nejen s otcovskými vzory, ale i se staršími vrstevníky, napasovat se do role, kterou pro ně společnost připravila.

Svět Marka a Toma postavil autor do protikladů. Tom pochází ze zámožné a na první pohled ideální rodiny, která materiálně nestrádá, rodiče k sobě chovají úctu a není nic, co by si musel upírat. Markův otec naopak přišel v pozdním věku o práci, propadl iracionálním záchvatům v chování, opustila ho žena a Marek se uchýlil ke krátkodobým útěkům z domova. Přestože má každý rozdílnou startovací čáru, v sobě navzájem nalézají útěchu, porozumění a přátelskou oporu.

Cajthamlovi se podařilo dobře zreprodukovat myšlenkové proudy hrdinů, včetně autentických dialogů. Jeho promluvy působí teenagersky co do jazyka, tak i do způsobu uvažování chlapců. Je dobrým pozorovatelem a snad této generaci až trochu příliš fandí. Přestože chování postav není vždy ideální, mezi chlapci vzniká ryzí vztah a čisté pouto.

Hledání a více či méně zdárné nacházení mužského vzoru se jako ústřední motiv line celou prózou. Postavy se ho snaží nalézt primárně u svých otců, případně u starších souputníků, k nimž vzhlížejí zejména pro jejich odvahu překračovat hranice zákona i morálky. Cajthamlova próza je svěží a současnou výpovědí o životě mladé generace, které se podařilo nesklouznout do populárního žánru Young Adult. Autor tak zvítězil v konkurenci stojedenadvaceti textů, které se letos o prestižní ocenění utkaly. Vedle vydání knihy získal jako už tradičně prémii sto tisíc korun.

Miloš Cajthaml: Na odstřel

Knižní klub, 167 stran, 199 Kč

Celkové hodnocení 85 %