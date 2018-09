Šárka Hellerová, Právo

Loni jste vydal album Don’t Know The Rock. Jaký k němu máte po roce vztah?

Poté, co vyšlo, jsem ho na koncertech přehrával skoro celé, protože jsem absolvoval koncerty, které trvaly více než dvě hodiny. Mohl jsem si to tedy dovolit. Na festivalech není tolik času, tak jsem si vybíral jen několik nových písní. Nyní jich v koncertním programu zbylo asi pět. Krásně zapadly mezi písničky od Smokie a ostatní z mé sólové kariéry. Baví mě je hrát.

Je pro vás složité vybrat písně z celé dlouhé kariéry?

Je pravda, že je z čeho vybírat. To mi ale umožňuje na každém koncertu pár písniček obměnit, což je příjemné. Je hodně skladeb, které zpívám opravdu rád. Je to daleko lepší, než když jsme na začátku neměli dostatek písní. Zpočátku jsme také hráli coververze. Když jsme pak vydali první album, museli jsme ho hrát pořád celé dokola. Mít příliš mnoho singlů je lepší než nemít žádný. V České republice zahrajeme vyvážený set ze všech období.

Celý život jste vydával jedno album za druhým. Už pracujete na nových písních?

Pracuji teď na různých projektech, ale nejsou to písně pro mé další album. Od vydání poslední desky jsem napsal asi šest nových skladeb, některé z nich zahrají jiní umělci. Když se chystám vydat album, myslím na psaní písniček každý den. Když není konkrétní plán, píšu, když mám chuť. Je to příjemné. Člověk necítí tlak a netrápí se, když se někdy nedaří. Také pracuju na jednom filmovém projektu, ale nemůžu o něm zatím říct víc. A na Vánoce chystám výběrové album hitů od Smokie i ze sólových let.

Je to už víc než třicet let, co jste se vydal na sólovou dráhu. Bylo těžké začít znovu sám?

Smokie přestali hrát v roce 1979, přesto jsme společně několik let ještě točili nové písně. Ale kolem roku 1982 jsme už nedělali nic. O rok později jsem začal nahrávat sám a lehké to nebylo. Vydal jsem dva singly, které se nestaly hity. Jeden z nich byl My Girl and Me a druhý cover Love Is A Battlefield. Bylo to těžké období.

Zlepšilo se v roce 1986, kdy se některé mé písně úspěšně uchytily. V té době se ale vrátili Smokie a pro mě bylo těžké, že jsem byl sólistou. Byl jsem totiž zvyklý být součástí kapely. Ať už jsem dělal rozhovory, vystupoval v televizi, nebo jsem jel na koncertní turné, byl to osamělý zážitek.

Ale později jsem si vybudoval vlastní kapelu, kterou mám rád, a začal jsem si užívat to nejlepší z obou světů. Jsem sólo, ale mám kolem sebe svou vlastní kapelu.

Litoval jste někdy, že jste nezůstal se Smokie?

Ne. Baví mě, co dělám. Nemusím se s nikým radit. Člověk může jít přímo směrem, který považuje za správný, a nemusí se strachovat o ostatní. Mám nad vším kontrolu a vyhovuje mi to.