Jaroslav Špulák, Právo

S albem, které čítá šestnáct položek, se vydal na cestu. Písničky pojal jako zastávky při jízdě vlakem, což je sice koncept, nicméně ho nijak nesvazuje. Stanice na cestě jsou sny, ze kterých skladby vyvstaly.

Musely být vskutku příjemné, protože zpěv i instrumentální stránka nahrávky jsou živelné a nadšené. Je to jedno z nejlepších sólových alb McCartneyho vůbec. Nejenže písně na něm připomínají jeho nejlepší časy, ony jdou i kus nad ně. Jsou totiž jakýmsi ohlédnutím za mnohým důležitým, co posléze vzniklo možná inspirované právě jím.

I Dont’t Know je prostorná skladba disponující harmonií, která je bytostně britská a dokazuje, že právě McCartney byl ten z Beatles, jenž v šedesátkách stavěl tradiční ostrovní sound s nejlepší vizí. Come On To Me připomíná zvukem a náladou Arctic Monkeys, mnohem mladší kapelu, která zní po čertech britsky. Na albu tvoří tyto skladby od sebe nejvíce vzdálené body na linii McCartneyho tvorby zasazované do časových období.

Obal nového alba Paula McCartneyho.

FOTO: Universal Music

Happy With You připomene tvorbu Petera Gabriela, Who Cares má bluesového ducha a jistě by ji měl rád třeba Mark Knopfler z Dire Straits. Fuh You je zase typický rádiový hit vyzrálého umělce a říká, že není třeba všechny nové hity stavět tak, že v nich pro samé hudební plochy nezbývá prostor pro melodii. Je dobře, že to na novém albu hlásá respektovaná osobnost, jež navíc ví, jak by mohl nadčasový hit vypadat.

Despite Repeated Warnings je pak McCartneyho progrockový pohled na věc, vrcholné dílo desky. Čistý zvuk piana postupně obepínají zvuky dalších nástrojů i hlasů, až se skladba rozroste do proměnlivého finálního tvaru a připomene tvorbu skupiny Queen v sedmdesátých letech.

Egypt Station je přitom poměrně intimní sbírka, jež nemá přemrštěné ambice. Je to série písniček, které složil člověk, jenž je prostě píše, a činí ho to šťastným, což je základní předpoklad k tomu, aby to učinilo šťastnými i posluchače.

McCartneymu nešlo o to změnit hudební svět. Šlo mu o to do něho vložit další své smysluplné autorské stopy.

Paul McCartney: Egypt Station Capitol, 57:26

Hodnocení: 85 %