Tématem singlu je interakce mezi lidmi. „Vidím to na sobě. Vyhýbám se občas přímému kontaktu s lidmi, raději se zahledím do svého telefonu, kvůli kterému ale paradoxně o kontakt přicházím. Obecně se mi zdá, že máme rádi jen ty lidi, kteří smýšlejí stejně, nesnášíme odlišnost. Přitom si zkusme představit, jak děsivý by byl život bez různorodosti. Klip právě tenhle svět představuje. Najednou prostě vidíte všude jen lidi s identickou tváří,“ říká Farna.

Má za sebou náročnou letní sezónu, kdy mimo jiné vyšel dokument Ewa Farna 10: Neznámá známá na digitálních platformách v České republice, Polsku a na Slovensku. V současnosti natáčí film v česko-německé produkci a je kapitánkou stočlenné poroty v novém pořadu v Polsku.

Ewa Farna během natáčení klipu

FOTO: archív umělkyně

Koncertní plány třinecké rodačky nepoleví ani na podzim. K nejzajímavějším říjnovým akcím bude patřit první ročník Ewa Festu v Těšíně - českém i polském. Festival, který bude především setkáním jejích fanoušků ze všech koutů střední Evropy, má charitativní charakter a veškerý výdělek bude rozdělen mezi občanské sdružení Borůvka, fungující při Jedličkově ústavu v Praze, a Fond pro podporu polské menšiny na Těšínském Slezsku.

„Ráda bych, aby mě fanoušci lépe poznali právě skrze region, ze kterého pocházím. Můj původ není jednoduchý, spousta Čechů třeba nechápe, že jsem se narodila v Čechách, ale jsem Polka a jmenuju se Ewa s dvojitým w. Ewa Fest bude třídenní sraz fanoušků, v rámci kterého pustíme filmový dokument v těšínském kině, jsou naplánované autogramiáda, dva koncerty v Mickiewiczově divadle, talk show na téma Těšínského Slezska a také setkání s fanoušky jako takové, během kterého se můžou na cokoli ptát a získat bezprostřední odpověď,“ říká Farna.

Vstupenky a program Ewa Festu jsou k mání na www.ewafest.com.