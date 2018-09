Radmila Hrdinová, Právo

„U nás je to poměrně nezvyklé, ale na newyorské Broadwayi nebo londýnském West Endu je běžnou praxí, že producent předvede hotovou show a poté se ještě nechávají uzrát divácké reakce, vychytávají se dětské nemoci a nedostatky, na které bez publika nepřijdete,“ říká producent Michal Kocourek.

Podtitul květiNOVÉ děti naznačuje, že nepůjde jen o další z pietních ohlédnutí za legendárním muzikálem, který měl právě před padesáti lety svou broadwayskou premiéru. Inscenaci v Kalichu zahraje výrazně omlazený soubor.

Muzikál Vlasy vzniká v Divadle Kalich.

FOTO: Milan Malíček, Právo

„Těžko bychom mohli Vlasy nastudovat, kdyby si je herci nevzali za své a necítili, že hrají a zpívají o své generaci. Vždyť jsou vrstevníky hrdinů muzikálu. Naštěstí došlo už od prvních zkoušek k úžasnému propojení. Asi nikdy nezapomenu na entuziasmus, lásku a přesvědčení, že jejich práce má smysl, s nimiž naši herci Vlasy zkoušeli,“ tvrdí producent Kocourek.

Z nastudování muzikálu Vlasy v Divadle Kalich.

FOTO: Milan Malíček, Právo

V obsazení se objeví například Milan Peroutka, známý z televizní show Tvoje tvář má známý hlas, Roman Tomeš, který v Kalichu ztvárnil již řadu rolí, mimo jiné titulní postavu muzikálu Mauglí, Richard Pekárek, Charlotte Doubravová, Petra Vraspírová, Jan Fanta, Štěpán Komárek a další.

České přebásnění textů pro muzikál vytvořil nedávno zemřelý anglista Jiří Josek, s nímž se mladí herci loučili i na smutečním obřadu právě písní z muzikálu Vlasy Jak je člověk uhněten (What a piece of work is man). Kromě osvědčených hitů zazní v inscenaci i méně známé písně z muzikálu, který proslavil i svým filmovým zpracováním v roce 1979 Miloš Forman.