Novinky

”Náš milovaný Conway odešel v neděli večer,“ uvedla kapela v prohlášení, kde ocenila jeho přínos: „Conway, který byl členem Bad Seeds skoro třicet let, představoval anarchistické vlákno, které procházelo živými koncerty. Všichni ho měli moc rádi, jak členové kapely, tak fanoušci.“ Zmiňuje, že dokázal být „prchlivý, zábavný, hrozivý, sentimentální, jemný, jízlivý upřímný a opravdový.“

„Když si v opilé noci ve čtyři ráno v hotelovém baru v Kolíně sedl Conway k pianu a zpíval nám svým sladkým a melancholickým hlasem Streets of Laredo, na okamžik se zastavil svět,“ stojí v rozlučkovém textu.

Conway Savage, a Bad Seed and pioneering rock pianist, dies https://t.co/CbjvG6GBi7 — The Sydney Morning Herald (@smh) 3. září 2018

„Sbohem Conwayi, není tu ani jedno suché oko. S láskou Nick a Bad Seeds,“ končí text na stránkách Nicka Cavea a jeho kapely.

Než se Conway Savage připojil v roce 1990 k Bad Seeds, hrál v několika melbournských kapelách. S Cavem hrál poprvé na turné k albu The Good Son. Podílel se hned na natáčení následujícího alba Henry´s Dream a objevil se i na dalších deskách Let Love In, Murder Balads, The Boatman´s Calll. Na Dig Lazarus Dig, která měla velmi střídmý doprovod, jen zpíval doprovodné vokály a tleskal.

Současně s hraním v Bad Seeds rozvíjel Savage svou sólovou kariéru. Během ní vydal čtyři alba a několik EP.