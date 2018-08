jaš, ČTK, Právo

Když Cabello přebírala cenu z rukou zpěvačky Madonny, řekla: „Tak moc tě miluju. Velmi jsi mě inspirovala. Je to surrealistická chvíle. Opravdu tomu nemohu uvěřit.“

Tři prvenství získal americký zpěvák Childish Gambino za svou politicky angažovanou píseň This Is America. Ocenění obdržel v kategoriích Nejlepší klip s poselstvím, Nejlepší režie a Nejlepší choreografie.

Camila Cabello a Madonna na ceremoniálu

FOTO: ČTK/AP

Cenu za celoživotní dílo převzala po svém desetiminutovém vystoupení Jennifer Lopezová. „Vyrůstala jsem na pořadech stanice MTV. Je to pro mě obrovská čest,“ konstatovala.

Zpěvačka Jennifer Lopezová na předávání cen MTV

FOTO: Profimedia.cz

Skladbou roku je Rockstar, kterou zpívají Post Malone a 21 Savage, nováčkem roku se stala Cardi B, nejlepším popovým klipem je No Tears Left To Cry od Ariany Grande, nejlepším hiphopovým klipem Chun-Li od Nicki Minaj, nejlepší taneční klip prezentovali již zesnulý DJ Avicii a Rita Ora k písničce Lonely Together, nejlepší rockový klip mají Imagine Dragons ke skladbě Whatever It Takes.

Nicki Minaj na ceremoniálu v New Yorku

FOTO: ČTK/AP

Nováčkem roku je Cardi B.

FOTO: ČTK/AP

V médiích nicméně ostatní části slavnostního večera zastínil monolog Madonny při prezentaci hlavní ceny, kterým chtěla vzdát hold nedávno zesnulé královně soulu Arethě Franklin. Podle agentury AP za svůj „nesouvislý a egocentrický“ projev sklidila kritiku komentátorů a fanoušků Arethy. Těm vadilo hlavně to, že Madonna spíše než o ní mluvila o sobě.

„Jsem úplně mimo. Myslel jsem, že Madonna má vzdávat hold Arethě, ale já slyšel jenom to, jak vzdává hold sobě,“ napsal na Twitter moderátor známý pod pseudonymem Charlamagne Tha God.

Další osobnosti zpochybňovaly, zda byla Madonna tou správnou osobou pro vzpomínání na Arethu. „Aby bylo jasno, miluju Madonnu. Jsem obrovský fanda. Ona by ale neměla být nikde blízko Arethy,“ zněl twitterový příspěvek politického a kulturního komentátora Marca Lamonta Hilla.

Raper Logic zpíval obklopen dětmi.

FOTO: ČTK/AP

Podobně jako při jiných velkých večerech amerického showbyznysu z posledních let, ani na předávání cen MTV nechyběl politický přesah. Raper Logic svou skladbu One Day zahájil obklopen davem dětí v bílých tričkách s nápisy Všichni jsme lidské bytosti. Sám interpret měl na sobě černé tričko se vzkazem F*ck the Wall. Na závěr setu, který byl protestem proti rozdělování rodin přistěhovalců, se k dětem připojili jejich rodiče.