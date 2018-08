Stanislav Dvořák, Novinky

Herečka zemřela na rakovinu v kalifornském Palm Springs. Nikdo o tom nevěděl až do chvíle, kdy to oznámil na internetu její přítel John Hoglund.

Ve dvou filmech o Kmotrovi ztvárnila manželku Marlona Branda, poté hrála ještě v televizní minisérii na stejné téma. Jinak je její filmografie chudá, obsahuje jen méně známé snímky A Brooklyn State of Mind, A Time to Remember či Deadly Intentions a seriál All My Children.

Film Kmotr: vlevo Morgana Kingová, vpravo Marlon Brando

FOTO: Profimedia.cz

Vysvětlení je jednoduché, její největší vášní totiž nebyl ani tak film, ale spíš jazz. Celý život byla spojena s hudbou. Její otec, italský imigrant, byl amatérský muzikant, ale brzy zemřel. Jako dívka zkoušela zpívat v malých klubech a setkala se i s Billie Holiday, které prý předzpívávala v šatně.

Postupně se stala uznávanou jazzovou zpěvačkou, vystupovala i v Las Vegas a v televizních pořadech. Na vrchol se dostala v šedesátých letech, kdy byla za singl A Taste of Honey (1964) nominována na Grammy. Vydala celkem dvě desítky alb.

Morgana Kingová a Marlon Brando

FOTO: Profimedia.cz

V sedmdesátých letech přišel nečekaný úspěch Kmotra a vypadalo to, že Morgana bude spíš herečkou. Film dostal tři Oscary, příběh italského rodinného klanu naprosto fascinoval kritiku - časem jeho sláva neuhasla jako u většiny filmů.

Svým poklidným vyprávěcím rytmem, fantastickou hudbou, herci a dokonale vykresleným prostředím se zařadil k největším filmům všech dob. Vytvořil se kolem něj kult, napsali o něm obrovské množství článků a odborných studií, inspiroval další filmy, seriály, počítačové hry.

Režisér Francis Ford Coppola herečku při natáčení využil i jako odbornou poradkyni, třeba když potřeboval vystihnout typický sicilský dům. Její rodiče pocházeli přímo ze Sicílie.