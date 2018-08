Barbora Olšanová, Právo

Po šesti tropických festivalových dnech také konečně přišla bouřka, jež dorazila nad areál v okamžiku vystoupení jediného českého zástupce Thoma Artwaye.

Arctic Monkeys nalákali na svůj koncert úplně jiné publikum, než jaké se pod pódiem hlavní scény objevovalo v předcházejících dnech. Jde totiž o zcela odlišný typ hudby, jež donutila dav soustředěně vnímat a naslouchat. Jejich vystoupení bylo strhující.

Na koncert českého interpreta Thoma Artwaye se sešlo početné české i slovenské publikum. Vystoupení sice přerušila bouřka s intenzivní průtrží mračen, mladého písničkáře a jeho kapelu to však nerozhodilo. Sešli z pódia mezi lidi a začali hrát v dešti. Fanoušci byli nadšeni a Thom Artway tímto krokem navázal na své buskingové kořeny.

„I přes nepřízeň počasí jsem si koncert moc užil a rád bych poděkoval Čechům a Slovákům, kteří to s námi zvládli i v dešti,“ řekl písničkář.

Obří festival Sziget od loňského roku opět nabobtnal, a to především kvůli investicím vloženým do programu. To se projevilo v rekordní návštěvností. Celkový rozpočet festivalu činil okolo 25 miliónů eur, v přepočtu tedy 650 miliónů korun. Z této sumy byla téměř třetina vyhrazena na zaplacení hvězd vystupujících na hlavním pódiu.

Na Sziget letos dorazilo rekordní množství hudebních fanoušků.

FOTO: David Peltán

Tento rok hostil Sziget celkem 573 koncertů a tisíc představení. Program se konal na 60 scénách, na které zavítali umělci ze 63 zemí světa. Z hlediska návštěvnosti překonal festival dva roky starý rekord – na ostrov dorazilo v průběhu týdne v součtu všech dní více než 550 tisíc lidí.

Maximální jednodenní kapacita ostrova, kde se akce konala, je 100 tisíc osob a činí tak ze Szigetu páté největší město Maďarska. Na hladkém provozu se podílí šest tisíc technických pracovníků a 400 zdravotníků, kteří o nemocné pečují ve speciálním centru.

Na sedm dní vyrazila na Sziget také uznávaná česká blogerka Veronika Šubrtová, známá pod pseudonymem Weef.

„Tolik programu, nabušený line-up a skvělá lokace – Sziget je unikátní. Letos jsem na něm byla poprvé a musím říct, že atmosféra je nepopsatelná. Zároveň jsem po dobu sedmi dní dala prostor i samotné Budapešti, která mě mile překvapila. Nejvíc nadšená jsem byla z koncertu zpěvačky MØ, jež hraje na Szigetu prý vždy v den svých narozenin. Kygo, J. P. Cooper, The Kooks, Mumford & Sons nebo Kaleo, to jsou další moji oblíbenci, kteří se na festivalu sešli. Chtěla bych ještě vyzdvihnout snahu pořadatelů minimalizovat odpad a motivovat návštěvníky k recyklaci,“ řekla.

Sziget letos zaznamenal doposud největší množství účastníků z České republiky, kterých se na ostrově pohybovalo zhruba tisíc. Letos měli na Szigetu početně nejsilnější zastoupení Britové a překonali tak každoroční převahu Nizozemců. Dohromady se na festival sjeli lidé z více než stovky zemí celého světa.

Z hlediska sociálního vybavení měli Szigeťané k dispozici 500 sprch a 1800 toalet, ve kterých lidé v průběhu týdne spotřebovali dva kamióny toaletního papíru. Pořadatelé se snažili v míře, kterou takto obří akce dovoluje, chovat se co nejvíce ekologicky.

Novinkou bylo zavedení vratných plastových kelímků a brčko do pití jste dostali, jen když jste si o ně řekli. Jen pro zajímavost, každoroční průměrná spotřeba umělohmotných slámek byla 1,5 miliónu kusů, při letošních opatřeních došlo k poklesu na 100 tisíc kusů.

Sziget byl jako každoročně oslavou radosti a svobody a všichni návštěvníci odjížděli s pocitem, že se příští rok zase vrátí.