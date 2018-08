Barbora Olšanová, Právo

Tak v Budapešti ve středu odstartoval 26. ročník legendárního Szigetu. Jedna z největších hudebních a kulturních akcí ve střední Evropě přilákala do maďarské metropole návštěvníky z celého světa. Společně se na týden stávají obyvateli Szigetu, neboli Szigeťany.

Lamar stojí v současné době na vrcholu světového hip hopu. Za své poslední album DAMN obdržel pět ocenění Grammy a také Pulitzerovu cenu. Koncert se opozdil z důvodu blíže nespecifikovaných technických problémů. Plocha před hlavním pódiem byla před jeho startem naplněna k prasknutí, čekající dav projevoval hlasitě nespokojenost a lidé i houfně odcházeli. Z hodinu a půl dlouhého vystoupení byla nakonec sotva polovina. V momentě, kdy se charismatický raper objevil na scéně, bylo ale vše prominuto a dav byl rázem ve varu.

První den se víceméně nesl v hiphopovém duchu. Z Londýna dorazil grimový raper Stormzy, letošní dvojnásobný držitel ocenění BRIT Awards 2018. Svého zástupce na festivalu mělo také Slovensko v podobě rapera Strapa, jež vystoupil v podvečerních hodinách na Europe Stage.

Skvělá nálada na Szigetu, který začal ve středu.

FOTO: David Peltán

Ženskou energii zahajovacího dne zosobnila křehká švédská zpěvačka a písničkářka Lykke Li. I přes tropické vedro a teploty sahající vysoko nad 30 °C byla během celého vystoupení oblečena v lesklém černém topu, saku a dlouhých zvonáčích stejné barvy, to vše ve stylu osmdesátých let. Odehrála výborný koncert, živelný, energický, avšak její show by pravděpodobně vyzněla lépe v klubovém prostředí. Aktuálně se ve své tvorbě pohybuje na pomezí uměleckého a tradičního popu.

Na festival dorazily i stovky fanoušků z Česka. Honza Pernekr, kterého jsme potkali po koncertě Lykke Li, přijel poprvé. Byl překvapený, jak rozlehlý a rozmanitý areál Szigetu je.

„Program jsem si moc užil a vlastně díky tomu jsem nestihl projít vše, co bych chtěl. Jsem nadšený z toho, kolik je tu různých míst a zákoutí, která se dají objevovat. Překvapila mě i obrovská rozmanitost jídla. Nejvíc se mi líbila Lykke Li a také Kendrick Lamar. Jen škoda toho zpoždění,“ řekl.

Kromě pestrého programu čekala návštěvníky i kvalitně zvládnutá organizace. Na Szigetu je krásná jeho funkčnost, žádné problémy s bezhotovostním systémem placení ani čipovými náramky. Systém ověřený léty praxe funguje na jedničku. Nevýhodou je pouze vysoká prašnost, která je kvůli suchu značná v celém festivalovém areálu.