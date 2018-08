ČTK

Juraj Fándli se narodil 5. srpna 1948 ve slovenské Šintavě. Za kamerou stál od počátku 80. let, kdy se podílel na vzniku mnoha dodnes populárních filmů z prostředí dětí a mladých lidí, často z dětských domovů. Vedle zmíněných to byly také ještě Olmerovy snímky Skleněný dům a Stav ztroskotání nebo filmy Hele, on letí, Správná trefa či Sedmé nebe.

V roce 1982 se podílel na vzniku hraného televizního debutu Brehy nehy Fera Feniče, který odborníci označují na dobu vzniku jako převratný. Točil také dokumenty, podílel se na seriálu Deset století architektury.

Po roce 1989 jako kameraman spolupracoval na vzniku několika komedií Víta Olmera - Ještě větší blbec, než jsme doufali, Waterloo po česku, se Zdeňkem Troškou natočil pohádku Z pekla štěstí. Další jeho tvorba byla už jen pro televizi. Podle Česko-Slovenské filmové databáze bylo jeho poslední prací televizní zpracování povídky Karla Čapka, které pod názvem Osudové peníze natočil v roce 2010 Jiří Krejčík.