Už na následujícím počinu O duši (2014) pak naznačil, že chápe vklady zvuků živě nahraných nástrojů a neustálého důrazu na význam a příjemnost textů jako důležité pro svou další tvorbu. Letošní novinka Lyrika říká, že se rozhodně nenechal ukolébat obecně zjevnou bezradností monotónního rapu.

Na novince ponechal více prostoru zpívaným linkám. K jejich realizaci sezval zajímavé hosty, jejichž profesí je zpěv. Hned v úvodní Svobodě se výrazně prezentuje Marcell, jinak člen olomoucké kapely No Distance Paradise, v následující Ve vzpomínkách zase Nela, později ODD, Debbi a Yanna.

Jednoznačný přínos zpívaných melodických linek celkovému soundu Lipovy tvorby bohužel trochu narušuje fakt, že Marcell a Debbi nazpívali své pasáže anglicky, přitom Lipo ve slokách rapuje v češtině. Tyto v základu velmi rozdílné jazyky spolu v jedné písničce nesouzní, zvukomalebnost to nemá žádnou, a tak je škoda, že se Lipo více nesnažil napsat dobrý český text i pro melodické refrény.

Povšechně nicméně zpívané pasáže jeho tvorbu rozzáří. Z položek, v nichž jsou, dělají skutečné písničky, které jsou v tu ránu konkurenceschopné v oblasti popu nebo alternativního popu. Je skvělé, že podobný pocit má na zdejší scéně například také Marpo, který na své letošní desce Dead Man Walking rovněž ponechal prostor zpívaným okamžikům a bylo to ku prospěchu věci.

Lipo má ovšem ještě jeden trumf a tím jsou texty, jejich forma i obsah. Patří k těm, kteří si hrají se slovy, významem, ladí obraty, radují se z každého druhého významu, který ve svých slovních příbězích či vyjádřených pocitech má. Nadto je velmi osobní, zpívá o tom, co zažil, co vidí, a nepotřebuje se opírat o hloupá klišé, která hip hop ve svých textech mnohdy přináší. Ostatně v písních Nebudu lhát a Solitér to vysvětlí.

Lipo vnímá rap jako umění. Kultivuje ho a na české scéně pracuje na tom, aby si mohl sám před sebou zdůvodnit, že jeho milovaný styl není jen planým výkřikem generace těch, kteří by rádi zpívali a tvořili, ale nemají na to schopnosti, a tak se zaštítí žánrem, jenž po nich mnoho talentu nevyžaduje.

Lipo naštěstí patří k těm, kteří ho mají. A jen takoví lidé mohou svému žánru pomoci.

