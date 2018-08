jaš, Právo

„Zájem nás těší, ale my se rozhodli, že kapacitu areálu navyšovat nebudeme, protože nám takhle přijde ideální. Lidé to mají na jednotlivé scény blízko a náš nevelký pořadatelský tým to dokáže zvládnout,“ řekl Právu loni jeden z šéfů festivalu Ján Trstenský.

Na multižánrové akci vystoupí více než 80 interpretů, z toho 26 ze zahraničí. Největšími hvězdami budou Alt-J, Kodaline, Nick Murphy FKA Chet Faker, Wilkinson, Lamb, Jungle, Wolf Alice, Modeselektor, Noisia nebo Oh Wonder. Z Čech přijdou oslavit třicet let své existence Tata Bojs, domácí Slovensko zastoupí Para, Trosky, Billy Barman, Fallgrapp nebo Chiki Liki Tu-A.

Na festivalu nebude chybět umění, v areálu vyroste zahrada z velkoformátových zrcadlových obrazů, kterou instaluje výtvarník Matej Kren. I letos bude piešťanský festival ekologický, jídlo bude podáváno pouze v kompostovatelném nádobí a sklenice budou vratné nebo recyklovatelné.

„Tenhle festival jsme vymysleli v podstatě náhodou. Byl jsem manažerem skupiny Billy Barman a před těmi osmi lety jsme se vraceli domů z festivalového turné. Uvázli jsme v zácpě a Juraj Podmanický, zpěvák a kytarista kapely a můj současný pořadatelský kolega, se mě zeptal, jestli nezorganizujeme nějaký festival. Odpověděl jsem mu, že ne, protože festivalů je spousta. Po další hodině v zácpě jsem řekl, že ho tedy uděláme, ale tak, abychom se od ostatních odlišili. Dohodli jsme se, že to nebude jenom akce, pro kterou se postaví scény a pozvou se slovenské a české kapely. Chtěli jsme klást důraz i na architekturu, design, služby, kvalitu a hlavně jsme se rozhodli, že budeme zvát nekomerční kapely, a to i zahraniční, které jsou zajímavé. V tom nám výrazně pomohl český promotér David Urban, který se přidal jako třetí do pořadatelské party,“ uvedl Trstenský.

„Prapůvodní plán byl uspořádat festival pro dva a půl tisíce lidí. Už na první ročník v roce 2010 jich ale přišlo sedm tisíc a jejich počet v dalších letech stoupal. Máme z toho radost, naplňuje nás to v přesvědčení, že to děláme dobře,“ dodal.