jaš, Právo

Záznam dal do aukce bubeník formace The Konrads David Hadfield, který ji našel doma ve starém košíku na chléb. Podle odhadů by nahrávka mohla vynést 10 tisíc liber. Aukce, na níž budou k mání i dopisy či fotografie z Bowieho rané kariéry, se uskuteční v září v městě Newton-le-Willows v hrabství Merseyside.

Zaměstnanec aukční síně Paul Fairweather řekl, že demonahrávka je významným počinem pro historii populární hudby a je jedinečná. Podle něho nabízí nový pohled na Bowieho jako na začínajícího muzikanta, který se později propracoval až na post superhvězdy.

Nahrávka zachycuje zpěváka v čase, kdy si nebyl jistý tím, co chce na hudební scéně dělat. V době svého působení v The Konrads byl saxofonista, ale formace se po nějakém čase dohodla na tom, že bude zpívat hlavní vokály.

„David v té chvíli neměl žádné sklony k tomu, že by se stal zpěvákem. Soustředil se na to, že se stane saxofonistou světové třídy,“ sdělil Hadfield listu The Guardian.

K realizaci nahrávky kapelu přesvědčil její tehdejší agent Eric Easton, který pracoval i se skupinou Rolling Stones. Nabídl jí, že se pokusí domluvit schůzku v hudebním vydavatelství Decca Records.

„Decca nás na začátku odmítla, ale když nám nakonec později během roku umožnila zúčastnit se konkurzu, hlavním zpěvákem byl Roger Ferris a David zpíval doprovodný hlas,“ dodal Hadfield. Konkurz nakonec kapele smlouvu s vydavatelstvím nevynesl a Bowie ji krátce po něm opustil.

David Bowie zemřel 10. ledna 2016 ve věku 69 let. Dva dny předtím vydal své poslední album Blackstar.