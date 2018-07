Stanislav Dvořák, Novinky

Hlavní role dostali Oldřich Kaiser, Matěj Hádek, Kryštof Hádek, Jiří Vyorálek, Patrik Holubář a Anna Kameníková. Točit by měli už na konci července, přičemž premiéra je naplánována na 21. února 2019.

Hrdinové filmu se snaží uniknout šedé realitě života hrou na URNU (Útvar rychlého nasazení). Zasahují u domnělých zločinců, evakuují kulturáky a do svých her zatahují nic netušící okolí. Žene je touha po adrenalinu a falešná představa, že jsou jako Robin Hood a jeho družina. Všechno jim prochází až do okamžiku, kdy se ocitnou v nesprávnou chvíli na nesprávném místě.

„Dlouho jsem hledal téma a scénář, kterému bych se chtěl věnovat. Když jsem se poprvé potkal s Petrem Pýchou, autorem scénáře, věděl jsem, že tohle bude spolupráce bez kompromisů. Ihned po přečtení scénáře jsem věděl, že držím v ruce něco zábavného, zajímavého a hlubokého zároveň. Pevně doufám, že se diváci budou bavit. K tomu by mělo přispět i hvězdné obsazení herci, se kterými scénář už více než rok konzultuji a pro které je tento příběh výzvou, na kterou se dlouho těší. Úhoři mají nabito je strhující příběh s velkou dávkou humoru. Je brilantně napsaný a má neuvěřitelné dialogy. Vše je jako váženo na lékárenských vahách,“ řekl režisér Michálek.