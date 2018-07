Nová alba: Gorillaz, Bullet for My Valentine či Florence And The Machine

Velmi silná jména přicházejí na prahu prázdnin se svými novými albovými počiny. Gorillaz vydávají desku rok po předešlé Humanz, Bullet For My Valentine písně z novinky hned představili i u nás a Florence And The Machine obhajuje své skvělé renomé na britské scéně. Je tu i nová deska rapera a zpěváka Drakea.