Jaroslav Špulák, Právo

Obsahuje osmnáct skladeb a lze konstatovat, že jde o koncepční počin. Pokud totiž název kolekce odkazuje na kino, pak lze album Cinematic chápat jako soundtrack k životnímu filmu Younga, muže, jenž fascinuje posluchače tím, jak se snaží zachytit svou někdy dospělou a jindy až dětsky naivní představivost v hudební tvorbě. Ve svém přístupu takto pokračuje dále.

Hned v úvodní Fiji Water zpívá o tom, jak se dostával k muzice, The 5th of July je o dni jeho narození, Not All Heroes Wear Capes zase jeho pohledem na otce. V jednotlivých skladbách jsou střípky z Youngova života, které pak semknuté do celku nabízejí poměrně jasný obraz o tom, jak se cítí, co je pro něho důležité a kam směřuje.

Obal alba Cinematic.

FOTO: archív umělce

Jeho rukopis je bytostně popový. V elektronickém hudebním základu ctí melodické linky, nezakrývá je a nepotlačuje, jak se dnes v popu často děje. Dobře ví, že dobrou písničku nese silná melodie, nikoli naddimenzovaná zvuková vlna či produkce.

Písně Fiji Water, Lucid Dream či Firebird jsou velmi zajímavé a mají schopnost udržet se v posluchačově paměti delší dobu. Na druhou stranu však pro album platí, že některé písně z něho jen tak projdou kolem, protože postrádají charisma.

Vrcholem Youngova autorství na této desce je písnička House Wren. Má v sobě lehkost, je melodicky přitažlivá, hezky ošetřené jsou vokální linky a navíc jí sluší pískání a přírodní atmosféra, kterou nese. Je v ní návrat k náladě dvou dosud nejpovedenějších desek Owl City, sice Ocean Eyes (2009) a All Things Bright and Beautiful (2009).

Adama Younga chuť psát dobré popové skladby nepřešla. Byť Cinematic není dílko převratné ani nejlepší v jeho diskografii, pořád jsou na něm solidní písničky, které ctí klasickou plnokrevnost popu.

Owl City: Cinematic vl. náklad, 73:22

Hodnocení: 70%