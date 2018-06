Jaroslav Špulák, Právo

Byl to večer žen. Kromě americké zpěvačky Lany Del Rey mu totiž vládla skotská kapela Chvrches, v jejímž čele stojí charismatická zpěvačka Lauren Mayberryová.

Lana Del Rey zahalila festival závojem utkaným z nitek temnoty. Koncertní verze jejích skladeb jsou táhlé, valivé a trochu démonické. Částečně zpívala čistě, částečně se zkreslením a používala i vokální podkresy, přičemž jí pomáhaly dvě vokalistky. Nabídla náladotvornou projekci a na scéně pěla třeba ležící na klavíru či na zemi.

Lana Del Rey v Panenském Týnci.

FOTO: Jan Handrejch, Právo

Chvrches vede charismatická zpěvačka Lauren Mayberryová.

FOTO: Jan Handrejch, Právo

Chvrches přivezli sofistikovaný elektro-pop a i díky zmíněné Mayberryové jejich skladby prosvětlily přicházející noc. Melodické linky v nich byly nápadité, především elektronický hudební doprovod byl hutný, k čemuž přispěla i hra klasických rockových nástrojů.

Jejich set si od první písničky držel vysokou interpretační a výrazovou úroveň, pod níž neklesl ani na okamžik, naopak s přibývajícím časem gradoval. Pokud byli Chvrches tichým favoritem mnoha diváků, kteří hudbu sledují jako vážnou věc, pak tu neavizovanou roli splnili dokonale.

Skotští Chvrches v Panenském Týnci.

FOTO: Jan Handrejch, Právo

Corey Taylor ze Stone Sour diváky neustále hecoval.

FOTO: Jan Handrejch, Právo

Udělali to i američtí rockeři Stone Sour. Vedeni zpěvákem Coreyem Taylorem, jinak členem maskované formace Slipknot, sázeli jednu metalovou vypalovačku za druhou a vydechnout těm nejvěrnějším dali jen tehdy, když Taylor vyzýval publikum k ještě užší spolupráci, případně hluku, který mělo svými hlasivkami vytvořit.

Když si přinesl na pódium malé dělo a namířil je na diváky, vypadalo to chvíli trochu výhrůžně. Naštěstí jen do okamžiku, kdy „zmáčkl“ spoušť a diváctvo v předním šiku bylo zasypáno barevnými konfetami. I to dnes k metalovému koncertu patří.

Američané Stone Sour to rozbalili.

FOTO: Jan Handrejch, Právo

Američtí Portugal. The Man se dlouhou dobu jakoby popově probouzeli. Skladby byly vlastně poměrně fádní, až teprve v závěru došlo na ty, o nichž lze s trochou despektu hovořit jako o hitových. V tu chvíli ale přišel technický problém, vypadl zvuk, kapela se odporoučela z pódia a už se nevrátila.

Mimochodem, určité technické potíže se zvukem potkaly i vystoupení Lany Del Rey a ve čtvrtek australských Parkway Drive. Masivní aparatura ale nadále festivalu slouží, šlo tedy o dočasné výpadky způsobené shodou několika okolností, či lidskou nepozorností.

Pennsylvánští Halestorm přinesli mix heavy metalu a hard rocku. V jejich čele stojí zpěvačka a kytaristka Lzzy Haleová, jež má v hlase „výbušninu“, hudebně je to ale poněkud nenápadité. Klasické stylové postupy pojí obvyklé aranže, a ani melodické linky písniček nejsou až tak výživné.

Halestorm na Aerodrome Festivalu.

FOTO: Jan Handrejch, Právo

Podobně jsou na tom britští rockeři You Me At Six. Připoutali pozornost, ale nenadchli, a tak se tato za strany diváků po čase proměnila v pouhé přihlížení. V hudbě této alternativní rockové kapely není totiž mnoho poutavého. A pokud něco přece, pak by to jistě lépe vyniklo v malém klubu, ne na obrovské scéně.

Odpoledne naopak diváky viditelně potěšila německá kapela Milky Chance, která ve svých skladbách míchá do rockového základu další styly a vzniklý tvar je obvykle přinejmenším milý.

Českou rockovou scénu reprezentovali v pátek i Support Lesbiens.

FOTO: Jan Handrejch, Právo

Žluto-červené nebe nad pátečním Aerodrome Festivalem.

FOTO: Jan Handrejch, Právo

Českou scénu v pátek reprezentovali Marpo s TroubleGangem, Voxel, Support Lesbiens, John Wolfhooker a další. Přestože naši hráli na dvou menších scénách a vždy ve stejném čase jako některá ze zahraničních formací na jednom ze dvou velkých pódiích, na nezájem diváků si stěžovat nemohli.

Počet příchozích v pátek očividně stoupl, odhadem mohlo být na místě na osm tisíc diváků. Způsobilo to jistě celodenní horko, které vystřídalo čtvrteční deštivé a chladné počasí, a také to, že na pódiích vystupovaly komerčně větší hvězdy než ty z prvního dne. Z programové vypočítavosti ale pořadatele podezřívat nelze. Povšechně jsou ve festivalovém rozpisu i kapely, které nejsou tolik populární a mohou mile překvapit.

Hvězdami sobotního večera budou Nine Inch Nails, Limp Bizkit, Hollywood Undead a Macklemore.