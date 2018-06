plk, Právo

Festivalový areál „vyroste“ na tradičním místě v Dolních Vítkovicích. „Letos otvíráme už v poledne. V půl třetí bude velká autogramiáda interpretů a v půl páté vystoupí DJ Quicksilver,“ nastínil ředitel festivalu Jan Válek. Pak se na scéně postupně představí zpěvačka Maxx, Sin with Sebastian, skupina E-Rotic, taneční projekt Pharao, Real McCoy a Masterboy & Beatrix Delgado. A závěr festivalu obstará pětihodinová after party.

Podle Válka bylo letos nejsložitější dostat do moravskoslezské metropole německou eurodance skupinu Masterboy. Důvodem byly detaily a požadavky, které chtěli členové skupiny do smlouvy. Naopak nejjednoduší byla domluva se zpěvačkou Maxx. „Oslovila nás, chtěl už na loňský ročník, ale to už nešlo. Tak jsme jí slíbili, že ji pozveme na čtvrtý ročník,“ popsal ředitel festivalu, jenž odhaduje, že letošní ročník navštíví minimálně osm tisíc lidí. Zhruba tolik vstupenek se už totiž podařilo prodat v předprodejích.

Kromě dřívějšího zahájení festivalu patří mezi novinky letošního ročníku už zmíněná afterparty a výroba CD. Zájemci si ho budou moci koupit přímo na festivalu. „Lidé na něm najdou od každého vystupujícího dvě písně a jeden megamix od Martina Hájka, který bude letošní ročník uvádět,“ prozradil ředitel festivalu s tím, že novinkou je živé vysílání z festivalu na rádiu Kiss.