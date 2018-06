Stanislav Dvořák, Novinky

Filmový server The Hollywood Reporter otevřeně hovoří o průšvihu a velkých ztrátách. „První film ze série Star Wars, který prodělá peníze...,“ konstatuje THR.

Analytik Barton Crockett uvedl, že film prodělá víc než 50 miliónů dolarů, tedy přibližně miliardu korun. Jiné zdroje z filmového průmyslu ale serveru sdělily, že to je hodně optimistický odhad a bude to spíš 80 miliónů dolarů, nebo ještě více. Částečně by se studio mohlo zahojit na smlouvách s televizemi nebo na různých vedlejších příjmech, reklamních předmětech a figurkách, ale stejně jde o monstrózní trapas, se kterým nikdo nepočítal.

Han Solo

FOTO: Falcon

Dříve pokračování této série vydělávaly dobře a nikoho ani nenapadlo, že komerční mainstreamový film s takovým rozpočtem na marketing může jednoduše propadnout. Díl s podtitulem Síla se probouzí vydělal asi 2 miliardy dolarů, Rogue One: A Star Wars Story přibližně 1 miliardu. Solo se podle serveru dostane sotva na 400 miliónů.

Pokračování jdou nyní tak rychle za sebou, že si fanoušci nevydechnou ani rok. Minulé Star Wars viděli o Vánocích a v květnu už měli další díl. A na příští rok se prý chystá další, pokud teď studio svou strategii nepřehodnotí.