Alex Švamberk, Novinky

Na otázky odpovídal kytarista Dean Pleasants, který ve skupině hraje od roku 1996.

Co pro vás znamená hrát na metalovém festivalu Brutal Assault?

Především je to zábava. Je vždycky dobré hrát na těchto akcích, protože se lišíme od ostatních kapel, a nás baví být odlišní, zůstat, kým jsme, hrát thrash a hardcore a nabídnout publiku odlišný a osvěžující zvuk. Nemusíme nutně vypadat jako metalisti, navíc tím vyvoláváme otázku, kdo jsou tihle lidé, co vypadají jako ze sousedství, a přitom hrají tak tvrdou hudbu.

Budete hrát i nové věci?

Pravděpodobně budeme. Pracujeme na novém materiálu, právě nám vyšlo EP Get Your Fight On. Možná už budou i nějaké nové hardcore-punkové věci ve stylu Suicidal. A možná taky zahrajeme něco z první desky. Teď jsme se přiklonili na punkovou stranu.

Myslíte si, že hardcore punk má i dnes co říct?

Ano, představuje kořeny. Thrash vzešel z punku a metalu, které se navzájem ovlivňovaly, a tyto žánry představují důležité kořeny dnešní hudby. Nu metal, ale i kapely jako Murmur vycházejí z těchto kořenů, v určitém okamžiku poslouchaly tyto styly. Skupiny Deftones, Limp Bizkit, Korn je poslouchaly předtím, než přišly s tím, co dělají.

Vy ale navíc využíváte prvků funku.

To děláme, jak Suicidal, tak Infectious Grooves. Jsem původní kytarista Infectious Grooves, takže dobře vím, co je to funk.

Odkud přišel nápad využívat prvků funku s metalem a punkem?

Punk a thrash metal představují hudební extrém. Když hraješ jemněji, může se to stát popem, blues nebo jazzem. A tak jako byl punk rebelskou formou rocku a metalu, tak byl funk rebelskou formou r’n’b. A když tohle všechno kombinuješ, tak dostaneš cool mix, přitom jsou to velmi odlišné styly.

Co vás k této směsi přivedlo?

Sám jsem vyrůstal na Ronniem Diovi, Black Sabbath, Van Halen a Kiss stejně jako na Princovi, Parliament nebo Ohio Players, takže mě baví hrát metal stejně jako funk.

Předznamenává EP nové album?

Rozhodně. Právě na něm pracujeme. Nemohu o něm moc říci, ale bude rozhodně hardcore-punkové, přinese suicidalovský Cyco Miko punk rock, který byl na prvním albu.

Co vás inspirovalo při psaní?

Když se podíváte na situaci ve světě, tak je toho potřeba o ní hodně říci. Písně Nothing To Lose a Authority z EP mluví o tom, co se děje. Když se podíváš na všechny světové vůdce, tak si navzájem nerozumějí, myslí si, že jen jejich cesta je správná. Ale ve skutečnosti záleží na obyčejných lidech. A ti se o politiky nestarají, chtějí prosté věci, mít co jíst, mít kde žít, možnost se o sebe postarat a trochu té zábavy. Jsou to obyčejné věci, základní potřeby.

Mike o tom hodně mluvil a má pozitivní vzkaz pro lidi – postavte se sami za sebe, ať se s vámi počítá, nenechte systém, aby vás srazil, šlapal po vás a rozdrtil vás. Tyto ideje ho vždycky inspirovaly. Hudba pak představuje způsob, jak tyto věci dát najevo.

Deska vyjde opět pod vaší vlastní značkou?

Ano, ale máme velkou distribuci u Universalu. V současnosti kapely preferují distribuční smlouvu, protože tak máme tvůrčí kontrolu. A co jiného dneska hudební vydavatelství dělají než distribuci. Lidé si masově nekupují nahrávky s naším typem hudby, kupují si popové kapely, Beyoncé a podobně, a u nich musejí firmy utratit milióny dolarů za reklamu.

Kapely, jako jsme my, nabídnou desku hardcorovým fanouškům. Máme sběratele vinylů, kteří je chtějí v různých barvách, fanoušci taky chtějí podpis, udělat si s vámi a s cédéčkem fotku, získat plakát, ale hlavně nás chtějí vidět naživo na turné, jak hrajeme tyto písně. Důležité je mít lidi, kteří chodí na koncerty.

Není koncertování unavující?

Je to složité, ale my jsme vždycky byli živá kapela a v tom jsme nejlepší. Pro nás představuje živé hraní základ, chceme, aby lidi na půldruhé hodiny unikli ze života, když se dívají, jak hrajeme, aby šli domů nadšení a vzrušení, s úžasnými vzpomínkami. To nás pak chtějí vidět znovu a chtějí taky slyšet další hudbu, co jsme vytvořili. Možná někdo přijde na koncert poprvé se svým starším bratrem nebo bratrancem a pak bude říkat Suicidal byli můj první koncert.

A nyní máme v kapele Davea Lombarda, který hrál se Slayer a nyní je taky členem Dead Cross. Hodně přispěl k dobrému dojmu z našich koncertů, jeho bubnování je skvělé, vytváří bouři, dodává energii. Přinesl do kapely úplně nové prvky. Je to jeden z nejlepších metalových bubeníků na světě a thrash a punk hraje tak přirozeně! Při zvukovkách s Davem hodně jamujeme. Mnoho fanoušků si ani neuvědomuje, jak je verzatilní. Jsme šťastní, že s ním hrajeme.