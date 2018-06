Miroslav Homola, Právo

„Po deseti letech Moravia Music Festu jsme usoudili, že jak specifikace, tak i název může vést mimo jiné i větší počet mladých k poslechu kvalitní muziky. Není přece nutné, aby se všechno jmenovalo „fest“. Nový název podle našeho názoru více zachycuje to, co my děláme. Je to sice stále jazz, ale je to jazz modernější, který jde kupříkladu více do funkové muziky, nabízí řadu dalších souběžných stylů, které z jazzu vyšly. Zároveň jsme chtěli zachovat příslušnost k městu. Předpokládáme, že pojmenování Jazz Groove Brno více vystihuje svižnou energii vycházející v muzice odspodu z basy, bicích až do současnějších stylů,“ vysvětlil muzikant a organizátor festivalů a hudebních setkání Josef Buchta.

I když ještě ani nezačaly prázdniny a do podzimu se může zdát být daleko, organizátoři „starého“ festivalu s novým názvem mají už nyní napilno. Jazz Groove Brno odstartuje 2. října kapela Al McKay´s Earth, Wind & Fire v brněnském Boby centru. Jedná se o funky legendu, která obdržela celkem šest cen Grammy (v současnosti už ale většinu kapely netvoří původní členové Earth, Wind & Fire). Jejich nejznámější skladbu September zná snad úplně každý, kdo někdy navštívil nějakou party, byť o kapele nemá ani ponětí. Právě tito američtí muzikanti předvedou, jak vypadá energický groove a samozřejmě zahrají i nejslavnější hity In the Stone, Let’s Groove a již zmíněný September, který si zamilovali i díky filmu Nedotknutelní fanoušci po celém světě.

Mezi další účinkující se na festival s novým názvem do Brna chystají například česko-slovenští Carpet cabinet, vystoupí i populární B-Side band s bandleadrem Josefem Buchtou, který zahraje společně s Vojtěchem Dykem, Ondřejem Rumlem a Ondřejem G. Brzobohatým. Představí se i švédská formace Dirty Loops, trio, které nasbíralo na YouTube milióny zhlédnutí a uchvátilo svět svojí podmanivou kombinací technologie, „sofistikovaného“ jazzu a chytlavého popu a řada dalších interpretů. Festivaloví hosté vystoupí mimo Boby centra také v komornějším Metro Music Baru a rovněž v Sono centru, kde skončí pátého prosince poctou Radimu Hladíkovi a kapele Blue Effect.