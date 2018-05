kl, kk, emi , Novinky

Retro biják se věnuje filmům, ale i televizním pohádkám či seriálům. Lidé tu tak narazí třeba na připomínku Starců na Chmelu, Rozmarného léta nebo snímku Kdo chce zabít Jesii?, ale i na pohádku Tři veteráni či dětské seriály Arabela a Návštěvníci.

Výběr snímků vycházel podle tvůrců výstavy z hlasování, kterého se účastnilo více než 400 tisíc lidí.

„Výstavu jsme připravovali déle než dva roky. V posledním roce filmoví odborníci vyhledávali ztracené kostýmy ve fundusech Barrandovských ateliérů. Díky tomu jsme znovu postavili celé scény legendárních československých filmů a seriálů a objevily se nové souvislosti a zákulisní informace týkající se oblíbených snímků,“ láká na výstavu ředitel Galerie Tančící dům Robert Vůjtek.

Originální uniforma výpravčího, kterou měl na sobě Václav Neckář ve filmu Ostře sledované vlaky, vpravo legendární razítko.

FOTO: Novinky

Na výstavě jsou k vidění filmové kostýmy i řada ikonických rekvizit, jako je například velorex z filmu Vrchní, prchni nebo razítko z Ostře sledovaných vlaků, jímž se mohou návštěvníci také sami označkovat.

Mezi vystavovanými předměty se objeví i například historicky první selfie tyč, kterou požívala Iva Janžurová jako Betsy ve filmu Zabil jsem Einsteina, pánové!. Výstava nabízí i ilustrace Adolfa Borna či Káji Saudka, které se objevily ve filmech.

Velorex z filmu Vrchní, prchni

FOTO: Novinky

„Patra nemají koncepci jako takovou, protože titulů je strašně moc a nedalo se to seřadit, ale je tady jedno patro věnované dětem, další patro je věnované spíše takové temné nebo těžší tvorbě - to znamená pan režisér Herz nebo třeba i normalizační seriály. Ta ostatní patra jsou promíchaná, jsou to takové mixy: komedie, veselohry, různé inscenace, ale i seriály,” popisuje kurátorka výstavy Jana Sommerová.

Originální paruky z filmu Až přijde kocour jsou nejstarší kousky výstavy.

FOTO: Novinky

Výstava připomíná filmy z období od 60. do 90. let, celkem šest desítek titulů.

„Nejstarší titul tady je Až přijde kocour z roku 1964, z něhož tu máme čtyři barevné paruky. Dále tu jsou ty, co máme všichni rádi: Rozmarné léto, Postřižiny a z těch novějších Jak vytrhnout velrybě stoličku, Jak dostat tatínka do polepšovny, S tebou mě baví svět, Trhák, Hoří má panenko,“ dodává Sommerová.

Výstava je otevřená denně až do 14. října.