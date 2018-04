ČTK

Muzikálovou verzi připravil s odstupem tří dekád člen skupiny Eric Idle. Na Broadwayi měl muzikál premiéru v roce 2005, po necelých čtyřech letech tam nasbíral 1575 repríz. Postupně obešel celý svět, nastudovali jej také v Plzni a Liberci.

„Muzikál je oproti filmu ukázněnější, přímočařejší, má konkrétnější linku, je tam mnohem víc písní,” řekl novinářům dramaturg Miroslav Ondra. Jako dějové pojítko přibyla také postava Dámy z jezera, podotkla překladatelka Zuzana Čtveráčková.

Idle do muzikálu vložil některé starší písně z produkce skupiny Monty Python, třeba Always Look on the Bright Side of Life z filmu Život Briana. Se spolupracovníkem Johnem Du Prezem dopsali také nové songy, často parodující běžné muzikálové postupy a klišé. Přesto je muzikál velká pěvecká výzva, upozornila představitelka Dámy z jezera Andrea Zelová.

Podle režiséra Stanislava Slováka není muzikál určený jen pro důkladné znalce raného středověku britských ostrovů nebo věrné fanoušky Monty Pythonova létajícího cirkusu. Bavit se prý budou i návštěvníci divadla, kteří film ani jinou tvorbu skupiny vůbec neznají. Scéna je záměrně jen dvojrozměrná, jde o poctu výtvarníkovi Létajícího cirkusu Terrymu Gilliamovi a jeho charakteristickým animacím. Na scéně se objevují některé jeho typické motivy, třeba obří nohy nebo ukazující prst. V roli krále Artuše alternují Petr Štěpán a Lukáš Vlček. Premiéra bude 28. dubna.