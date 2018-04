Ve věku 89 let zemřel uznávaný violista Milan Škampa

Ve věku 89 let zemřel v sobotu 14. dubna uznávaný violista Milan Škampa, dlouholetý člen Smetanova kvarteta. V neděli to oznámila jeho manželka Jarmila Škampová. Už od 40. let 20. století patřil Škampa k výrazným osobnostem české vážné hudby. Působil nejen jako hudebník, ale také vychovával další generace muzikantů jako pedagog.