plk, Právo

„Letošní ročník nabízíme sedm skupin z 90. let minulého století, v porovnání s třetím ročníkem jsme jednoho vystupujícího přidali,“ potvrdil ředitel festivalu Jan Válek a dodal, že k dosud známé šestici Pharao, Real McCoy, Masterboy and Beatrix Delgado, Sin with Sebastian, Maxx a DJ Quicksilver přibyla provokativní švýcarsko-německá skupina E-Rotic. Ta vznikla v roce 1994 a její první velký hit byla skladba Max don't have sex with your ex. „Skupina upoutala hlavně klipem k písni. Byl kreslený a obrazně vyjadřoval celý děj,“ popsal.

Kdo by měl být hlavním tahákem festivalu, Válek neřekl. Podle něj by neměl mít letošní ročník jednu hvězdu. „Věřím, že každý z vystupujících si najde své příznivce. Například slavná dvojice Maxx pocházející z Berlína, jejímiž nejznámějšími písněmi jsou zřejmě Get A Way či No More, zažije v Ostravě svou českou premiéru,“ poukázal ředitel festivalu s tím, že duo aktuálně tvoří původní zpěvačka Elyse a nový rapper Maxx.

Mezi letošní novinky má patřit i dřívější začátek festivalu, jeho organizátoři počítají s tím, že první interpret vystoupí někdy okolo 17. hodiny. „V této chvíli se řeší detailní program. Areál by však měl být otevřený již od 12. hodiny, bude záležet na tom, jak se domluvíme s vystupujícími. Plánujeme ale také velkou autogramiádu před začátkem vystoupení,“ prozradil Válek s tím, že novinkou by mělo být i originální CD, které by si mohli návštěvníci letošního ročníku zakoupit v areálu.

„Měly by na něm být písně od všech vystupujících aktuálního, čtvrtého ročníku,“ doplnil.