Jaroslav Špulák, Právo

„Gingerhead je vyústění cest několika muzikantů, z nichž každý začal někde jinde, a nakonec je to svedlo ve správný čas na správné místo. Je to sice klišé, ale opravdu se to stalo. Po dvou zkouškách jsme vycítili, že se mezi námi děje něco, co není obvyklé, a že by byl hřích té energie nevyužít,“ vzpomíná na konec roku 2015 kytarista kapely Maťo Mišík.

Tehdy se sešli zpěvačka Eliška Pekárek Flaková, kytaristé Luboš Moravec a Maťo Mišík, baskytarista Vlasta Klein a tehdejší bubeník Daniel Dyk (kterého po roce nahradil Tomáš Piala). Následně začali psát písničky, které v sobě mají rockový grunt, respektují muzikantství všech členů a nesou výrazné a vkusné melodie.

„V naší hudbě jsou rocková energie i vztah k popu. Máme rádi písničky, chceme, aby každá měla příběh a z našeho pohledu byla jedinečná. V kapele jsme zástupci tří generací, třicátníci, čtyřicátníci a padesátníci. Když si my starší povídáme třeba o Cream, naše zpěvačka, která je nejmladší, jen krčí rameny, protože ji generačně míjeli.

Naštěstí je to ale tak, že se navzájem spíš obohacujeme. Někdo vnese do naší tvorby svůj svět, který má rád, a ten krásně zapadne k tomu stávajícímu. Nemáme výhradního skladatele, na písničkách se podílíme více či méně všichni,“ vyprávěl pro Právo Mišík, mimochodem syn Vladimíra Mišíka.

Přiznává, že Gingerherad jsou kapela, která je především muzikantská. O silná sdělení v textech jí až tolik nejde. „Když jsem oslovil k napsání textu Lou Fanánka Hagena ze Tří sester, odpověděl, že naše kapela na textech až tak nestojí, a doporučil nám zkusit to pokořit a začít si psát české texty sami. Měl pravdu. Napsat text je pro nás nejtěžší věc, děláme ho obvykle až nakonec. Přitom moc neřešíme, jestli bude anglicky nebo česky, bereme ho jako součást hudby. Na druhou stranu, pokud je text takříkajíc o ničem, Eliška se do něj nedokáže vcítit, a tím pádem ho ani s patřičnou emocí zazpívat,“ připustil Mišík.

Texty nejprve psala zpěvačka a činila tak v angličtině. Později se kapela rozhodla zkusit to i česky a psaní se chopil též kytarista Luboš Moravec. Aktuálně je repertoár anglický i český.

S vydáním prvního EP Holy Ground v roce 2016 pomohli fanoušci, kteří kapelu podpořili v kampani na portálu Hithit.cz. „Nechtěli jsme moc peněz, ale sešlo se asi sto lidí a dali dohromady skoro šedesát tisíc. Byli jsme překvapeni a z toho kapitálu jsme čerpali dlouho,“ usmál se Mišík.

Loni vyšlo video EP Live In Studio, které poslali mezi fanoušky v digitální podobě. „Chtěli jsme jim ukázat, jak hrajeme naživo. Šli jsme do studia, za jeden den jsme naostro nahráli pět písniček a přitom jsme pořizovali videozáznam,“ dodal Mišík. Tento počin je celý k vidění na stránkách kapely www.gingerhead.cz.

V letošním roce hodlají Gingerhead vydávat singly s videoklipy. Připravené mají tři, první I Don’t Care vyjde do dvou měsíců. Kapela má pro fanoušky nachystanou také českou skladbu, pro kterou napsal text Tomáš Roreček, první autor, který není členem sestavy.

Aktuálně před sebou Gingerhead mají dva akustické koncerty na turné se skupinou Wohnout, v pátek 23. března v Litovli a o den později v Čáslavi. Následovat budou jejich elektrické koncerty a festivalová sezóna.

„Nechci, aby to znělo nabubřele, ale můj vnitřní pocit je, že Gingerhead vidím časem na velkých pódiích. Chtěli bychom dojít do stadia, kdy budeme velká kapela. Zatím jsme ale na cestě a víme, že nás čeká hromada práce,“ uzavřel Mišík.