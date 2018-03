Stanislav Dvořák, Novinky

Serial Killer spoléhá i na crowdfundingovou kampaň na portálu Hithit: „Přispějte nám, ať můžeme pozvat oblíbené seriálové hvězdy a uspořádat v Brně zabijáckou párty!“ vzkazují organizátoři.

Počítají se soutěžní přehlídku seriálů ze zemí střední a východní Evropy, Industry Days pro profesionály a s několika premiérami – například od tvůrců Okresního přeboru.

„Zkoušíme dělat dříve nemyslitelnou věc – festivalovou událost, která by mohla za pár let rezonovat celosvětově. Naše zaměření je dvojí. Chceme sem přivážet ty úspěšné a skvělé věci, které se nám líbí jinde. A zároveň povzbudit a zkusit definovat tvář střední a východní Evropy z hlediska tohoto specifického druhu audiovizuálního umění. I z hlediska toho, že třeba Česko a Slovensko o sobě ví. Ale málokdo už ví, co se děje v Polsku, Maďarsku, v Bulharsku nebo Pobaltí,“ vysvětlila zakladatelka festivalu Kamila Zlatušková.

Partnerskou zemí pilotního ročníku bude Dánsko, a tak poběží i klasika – seriál Království proslulého Larse von Triera z 90. let.

Během prezentace na letošním Berlinale přislíbila účast řada osobností. Z českých umělců to mají být Aňa Geislerová, Ester Geislerová, Bolek Polívka, Petr Čtvrtníček, Jan Hřebejk, Robert Sedláček, Jan Prušinovský a Tomáš Baldýnský.