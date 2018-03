VLA, Právo

Více než tříhodinový koncert Bach Meets Gershwin prokázal jeho široký stylový záběr. Nekonformní houslista je proslulý uvolněným vystupováním i oblečením, stejně tak punkovým „čírem“ na hlavě.

Střídal dvoje housle

V šedesáti letech je stále takový jako dříve. S typickými gesty a ve sportovních botách navázal hned od počátku směsí polštiny a angličtiny kontakt s publikem. Po dvou ukázkách z děl J. S. Bacha se dostal ke svému velkému vzoru, jazzovému houslistovi Stéphanu Grappellimu a několika skladbami jeho slavného kvinteta Hot Club de France uzavřel první polovinu programu.

Ve druhé části došlo na slibovaného Gershwina a byl to zážitek. Kennedy nejenže střídal dvoje housle, ale dokonce zasedl ke klavíru a ukázal se jako zdatný pianista. Od standardů (The Man I Love, Love Is Here To Stay aj.) se již s houslemi dostal i k části Rapsodie v modrém a vše zakončil ukázkami z Porgy a Bess. Pokaždé ve vlastních úpravách, takže to zdaleka nebyla jen přehlídka hitů.

Zdatným partnerem mu byla čtveřice hlavně polských spoluhráčů, mezi nimiž vynikla cellistka Beata Urbanek a německý kytarista „reinhardtovského“ střihu Rolf Bussalb.

Publikum si nakonec vytleskalo přídavky, takže ke slovu přišla opět „grappelliovská“ témata a uherské motivy včetně Montiho Čardáše.