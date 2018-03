Věra Míšková, Právo

Jáchym, David a Saša tráví většinu času ve světě sociálních sítí. Na nátlak rodičů jsou ale náhle donuceni vydat se pod vedením Davidovy půvabné „macechy“ Terezy na dvousetkilometrový cyklovýlet. S překvapením zjišťují, že ve skutečném světě život znamená víc než status na Facebooku, dívky vypadají lépe než kreslené akční hrdinky počítačových her a k lásce patří také sex.

Bajkeři, Česko 2017, komedie, 95 min., režie: Martin Kopp, hrají: Hana Vagnerová, Adam Mišík, Jan Komínek, Celeste Buckingham, Tomáš Matonoha, Michal Suchánek, Vanda Hybnerová a další.

Pěkně blbě





Kumail je Pákistánec a příležitostný stand-up komik. Když se seznámí s půvabnou Emily, je zřejmé, že jejich setkání nebude poslední. Mezi oběma se zrodí hezký vztah, ale Kumail se neodváží přiznat rodičům, že miluje jinou než pákistánskou dívku. Vše se zkomplikuje, když Emily upadne do kómatu a Kumail o ni musí bojovat s předsudky na obou stranách.

Pěkně blbě, USA 2017, komedie, 119 min., režie: Michael Showalter, hrají: Kumail Nanjiani, Zoe Kazanová, Holy Hunterová a další

Vražda v Orient expresu





To, co začíná jako luxusní jízda vlakem z Istanbulu do Londýna, se rychle promění v jeden z nejnapínavějších a nejzáhadnějších detektivních příběhů. Předloha Agathy Christie popisuje osudy třinácti pasažérů uvízlých v přepychovém vlaku Orient expresu kdesi ve sněhových závějích na Balkáně, mezi nimiž Hercule Poirot hledá vraha.

Vražda v Orient expresu, USA 2017, krimi, 114 min., režie: Kenneth Branagh, hrají: Kenneth Branagh, Penélope Cruzová, Willem Dafoe, Judi Denchová, Johnny Depp, Michele Pfeifferová a další.

Čtverec





Nevšední konceptuální švédská komedie Čtverec plná jedinečných momentů krutého humoru zkoumá hranice společenské tolerance, politické korektnosti a umělecké svobody. V příběhu ambiciózního kurátora muzea moderního umění Christiana režisér prokazuje svůj mimořádný talent pro pozorování drobných mezilidských situací.

Čtverec, Švédsko/ Německo/ Francie/ Dánsko, 2017, 142 min., Ruben Östlund, hrají: Elisabeth Mossová, Claes Bang, Dominic West, Terry Notary a další.

Všechno nejhorší





Podobně jako ve filmu Na Hromnice o hodinu více je i tento horor postaven na časové smyčce, takže se jeho hrdinka probouzí pokaždé do stejného dne. Navíc je to den jejích narozenin, a aby toho nebylo málo, pokaždé se probudí v posteli cizího kluka a večer je zavražděna. Záhy pochopí, že se ocitla v noční můře, která neskončí, dokud neodhalí identitu vraha s maskou.

Všechno nejhorší, USA 2017, horor, 96 min., režie: Christopher Landon, hrají: Jessica Rothe, Israel Broussard, Ruby Modine, Rachel Matthews a další.

Liga spravedlnosti





Poháněn obnovenou vírou v lidstvo a inspirován Supermanovým nesobeckým činem se Bruce Wayne spojí se svým nově nalezeným spojencem Dianou Prince, aby čelili ještě většímu nepříteli. Batman a Wonder Woman pracují na tom, aby rychle našli a dali dohromady tým složený z nadlidí, se kterými by se mohli postavit nově procitnuté hrozbě.

Liga spravedlnosti, USA 2017, akční sci-fi, 120 min., režie: Zack Snyder, hrají: Ben Affleck, Gal Gadotová, Ezra Millerová, Jason Momoa a další.