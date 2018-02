Pátý ročník mezinárodního festivalu Cirkopolis, který se koná v Praze od 11. do 17. února v Paláci Akropolis, Divadle Ponec a na Jatkách 78, je opět představením mistrovských výkonů v žonglování a dalších akrobatických prvků. Mezi umělci nechybí například německý mistr žonglování Stefan Sing, francouzský performer Rémi Luchez či české představení Chyba v podání Víta Nezvala.

„Poprvé u nás vystoupilo mladé novocirkusové duo Circus Katoen, které je z Nizozemska. Jsou to laureáti CircusNext pro rok 2015/2016, což je ocenění pro mladé umělce do třiceti let. Také se nám představil japonský žonglér Hisashi Watanabe, jehož představení trvá pouze dvacet minut, má ale velmi hezkou, citlivou atmosféru,“ sdělila Novinkám PR manažerka Cirkopolisu Eliška Poláčková.

Házení s těžkými pytli



„Přenášíme a manipulujeme s pytli v cirkusovém stylu. Na vystoupení v Praze se těšíme, uvidíme, jaká bude reakce publika,“ řekl Novinkám Willem Balduyck z dua Circus Katoen. Mladá dvojice spojila akrobacii se silou, kdy během představení manipulují se šestikilovými pytli, a to celou hodinu.

„Je to o tréninku, už jsme to dělali tolikrát, že už nám tak těžké nepřipadají, ale samozřejmě je to vyčerpávající,” přiznala Sophie van der Vuurst de Vries s tím, že kvůli vysoké zátěži už si i poranila záda.

Nápad na tak bizarní vystoupení přišel prý díky tomu, že dvojice původně dělala akrobatické kousky s vlastními těly.

Japonský artista předvedl famózní žonglérskou show.

FOTO: Novinky

To japonský umělec Hisashi Watanabe se divákům představí se žonglováním s šestatřiceti míčky. Pro dvacetiletého Hisashiho, který žongluje již jedenáct let, je podle jeho slov na jeho vystoupení nejtěžší a nejzábavnější spojení těla a předmětů zároveň. V době studií na univerzitě Japonec trénuje osm hodin denně.

Cirkusová bitva



Festival ukončí závěrečné vystoupení, které se bude konat v sobotu od 20 hodin v Paláci Akropolis. „Festival končí velkou cirkusovou bitvou neboli circus battlem, kdy se tady představí desítka českých i zahraničních umělců, kteří se utkají v závěrečném souboji. Bude to takový mix, kdy naproti sobě bude stát například akrobatka a žonglér. Bude u toho DJ a bude to už méně formální. Vyústí to v takový velký mejdan,“ uzavřela Poláčková.