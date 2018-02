V paměti zůstává syrový, nepřikrášlený obraz šumavského pohraničí, do jehož současného života stále skrytě zasahuje zdánlivě zapomenutá historie, viditelně přítomná už jen několika polorozpadlými statky nebo ruinami zaniklých vesnic v lesích.

Překvapivý způsob, jakým scenárista Jan Stehlík propojil současné dění s minulostí, filmařsky podporuje režisér Tomáš Bařina jak sugestivními záběry v okamžicích napětí, tak kontrastujícím realismem běžného každodenního provozu ve vsi. Ta se těší na to, jak si zase přilepší s příchodem turistů, když tu se poblíž jako naschvál vyskytne už roky vymýcená smrtící nákaza.

Snahu tvůrců umocňují zdařilé herecké výkony. Především výborného Kryštofa Hádka v hlavní roli, který se však zkraje musel vyrovnat s přehnaně nápadnou charakteristikou své postavy: šroubovanou spisovnou mluvou vědce se zálibou v přesnosti a také plachého člověka, trochu neobratného v jednání s lidmi. Naštěstí ho pátrání postupně vtáhlo do místního dění a té nesmělosti i zvláštního jazyka ho scénář později částečně zbavil.

Vynikající je vedle něj Johana Matoušková, která si před čtyřmi lety zahrála v Místech Radima Špačka nebo u Petra Zelenky ve filmu Ztraceni v Mnichově a objevila se i v epizodních rolích několika seriálů. Od chvíle, kdy spolu s Hádkem vytvoří dvojici pátračů a posléze i milenců, vyprávění po herecké stránce nevtíravě „táhnou“ vpřed.

Vydařilo se však obsazení naprosté většiny rolí, což u televizních filmů a seriálů nebývalo v posledních letech pravidlem a prozrazuje to, že Vzteklině produkce věnovala náležitou pozornost. Za všechny se dá zmínit aspoň Leoš Noha jako policista, Jan Vlasák jako lékař nebo Miroslav Hanuš coby starosta.

Pravda, několik prvků si filmaři mohli odpustit. Hlavně poněkud extravagantní motiv hypnózy, který by v závěru funkčně líp nahradila snad i obyčejná rána do hlavy a bezvědomí, nebo inscenačně i herecky slabší momenty spojené s projevy psychického traumatu. Ale v rámci šestidílného vyprávění jsou to v zásadě drobnosti, a hlavně divák dostane dost důvodů je přehlédnout a definitivně zapomenout i na úvodní scenáristickou schválnost, která umožnila vypravěčsky protnout případ vztekliny s případem vražedného masakru v lese.

Vzteklina

ČT 1, 14. února, 20 hod.

Režie: Tomáš Bařina, scénář: Jan Stehlík, hrají: Kryštof Hádek, Johana Matoušková, Jan Vlasák aj.

