Swingový orchestr pod vedením Wila Saldena má za sebou vyprodané koncerty v Ústí nad Labem, Liberci, Pardubicích a Hradci Králové. Ve středu 10. ledna vystoupí v Olomouci, následující den v Ostravě, 12. ledna ve Zlíně a od 13. do 15. ledna jej čekají koncerty v Praze. Jeho české turné vyvrcholí vystoupeními v Brně, Českých Budějovicích, Plzni a Táboře.

Historie původního amerického tělesa Glenn Miller Orchestra sahá do třicátých let minulého století. Glenn Miller se ve třiceti pěti letech stal hvězdou tehdejší hudby. Přinesl do ní nový zvuk založený na perfektní harmonii celého orchestru.

Na podzim roku 1939 začala rádia hrát hudbu jeho orchestru a skladby In the Mood, Pennsylvania 6-500, String of Pearls a Moonlight Serenade se staly populárními po celém světě. I po osmdesáti letech je jeho odkaz stále živý a oblíbený.