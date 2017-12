Mad Ride: Včelaři ne!





FOTO: archív kapely

Rocková kapela z Hostouně opatřila své nové album deseti skladbami. Formace Mad Ride v nich čerpá především z hard rocku, na desce jsou ale i vlivy metalu a punku. Texty jsou v češtině, charakteristický je syrový zvuk i zpěv.

Jan Smigmator: Vánoce/Christmas





FOTO: archív autora

Swingový zpěvák Jan Smigmator vydal třetí sólové album, které se rozhodl zcela zasvětit Vánocům. Na desce najdeme jak vánoční swingovou klasiku Velkého amerického zpěvníku, tak zbrusu nové písně, v nichž se Smigmator představuje nejen jako interpret, ale také jako autor.

Mincing Fury...: Thousand Years of Emptiness





FOTO: archív kapely

Brněnská kapela, jejíž historie sahá do druhé poloviny devadesátých let, v počátcích vycházela z ryzího grind coru. Postupně do něho zasadila více death metalu a v její hudbě je i spousta dalších stylových přesahů. V textech na čtvrtém albu je zachycena postapokalyptická vize světa.

Black Hill: Blacksperanto





FOTO: archív kapely

Berounská rocková kapela Black Hill je na scéně již od roku 2001 a Blacksperanto je jejím čtvrtým albem. Kapela sází na přímočaré skladby s pořádným rockovým drajvem a zajímavými texty.

Colp: Phase # 12





FOTO: Southern Power Production

Českobudějovická metalcoreová kapela Colp vydala novinku Phase # 12 ve dvacátém roce své existence. O desce tvrdí, že je zvukově více „napumpovaná“ a „nejhutnější“ ze všech, které během své existence vydala.