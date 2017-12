„Komiks jsme vymysleli nejen pro našeho syna, ale pro všechny české děti. Vrátili jsme se totiž z Itálie, kde jsme byli na dovolené, a tam jsme viděli spoustu krásných časopisů – tady u nás nebylo skoro nic. Tak jsme si řekli, že by mělo vycházet něco pravidelně, protože nebyl papír a tak dále. Nakonec jsme začali Čtyřlístek vydávat jako nepravidelný časopis – nikdy jsme nevěděli, jak dlouho se udržíme,“ vzpomíná na začátky komiksu Lucie Němečková, která v té době pracovala jako herečka v divadle.

První Čtyřlístek vyšel v roce 1969.

FOTO: Novinky

Poté, co nakladatel vydal prvních třicet tisíc výtisků, ihned se strhla velká vlna zájmu. „Ukázalo se, že odezva čtenářů byla tak veliká, že další měsíc se muselo vydat šedesát tisíc výtisků, další měsíc devadesát a takhle to pokračovalo, až jsme dosáhli čísla 220 tisíc výtisků osmkrát za rok,“ sdělil Jaroslav Němeček. Jedno číslo čtyř neohrožených kamarádů se dalo pořídit za 7 Kčs. V současné době vychází komiks dvacetkrát do roka a jeho cena se pohybuje okolo 35 Kč.

Premiéra připravovaného animovaného filmu bude v roce 2018.

FOTO: Novinky

„Donedávna jsem si myslel, že hlavní hrdinové žádný vývoj nemají a jejich charakter je neustále stejný. Myšpulín jako vynálezce a Fifinka jako starostlivá hospodyňka, ale během natáčení nového kresleného filmu (psali jsme zde) jsem byl upozorněn na to, že ten vývoj tam byl. A najednou jsem viděl, že Fifinka byla dříve taková malá holčička, která o vaření nevěděla skoro nic, a Myšpulín byl skoro kouzelník. Takže se dá říci, že třeba až po dvaceti číslech se charaktery hrdinů usadily a od té doby se nemění. Jen příběhy jsou stále nové a nové,“ pokračoval Němeček a dodal, že za tu dobu již vyšlo neuvěřitelných 650 příběhů. Čtyři hlavní hrdinové ze Čtyřlístku žijí ve fiktivní obci Třeskoprsky, jehož předlohou byly Doksy, ve kterých bylo v roce 2011 otevřeno Muzeum Čtyřlístek.

Nakladatelství Čtyřlístek vydává časopis dvacetkrát ročně.

FOTO: Novinky

„Nikdy jsem nechtěl být malířem, přál jsem si být myslivcem. Moje maminka, i když sama nekreslila, mě k malování odmala vedla. Když mi bylo pět let, byl jsem velmi akční dítě a stále jsem otravoval. Maminka mi dala do ruky papír, tužku a řekla „nezlob“! A já jsem začal kreslit. Dnes na to vzpomínám a pamatuju si, že mě k tomu malování rodiče nenápadně strkali – a mě to moc bavilo,“ sdělil Němeček.