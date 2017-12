Návštěvníky koncertu prý čekají nové skladby i noví členové, jejichž řady se stále rozrůstají. Poprvé u nás vystupovali v roce 2014 a od té doby přijíždějí pravidelně. Scott Bradlee tvoří jazzové verze popových a rockových hitů, které vyšly na několika deskách jako Hello My Ragtime '80s, Mashups by Candlelight nebo A Motown Tribute to Nickelback.

Postmodern Jukebox funguje asi 8 let. Na internetu už mají jejich videa přes 850 miliónů kliků. Poslední album The Essentials vyšlo loni a obsahuje 18 nejoblíbenějších písniček vybraných ze stovek skladeb, například coververze Beyoncé, The White Stripes, Lorde, Outkast, Miley Cyrus nebo Maroon 5.

„Jsem hrdý na svou kapelu, ve které působí řada zajímavých osobností a se kterou nabízíme našim fanouškům úžasné zážitky,“ říká Bradlee. „Chceme, aby unikli realitě a přidali se k nám na té nejvíc senzační párty ve stylu dvacátých let ve stylu Velkého Gatsbyho. Chceme, aby zažili něco jako silvestrovskou párty, kterou by ve čtyřicátých letech uváděl Frank Sinatra.“

Vstupenky budou k dostání v síti Ticketpro od 8. 12. v 10:00.