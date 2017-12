Vzhledem k tomu, že Česká televize nevycouvala z projektu po prvním utrápeném výsledku, po druhé sérii už to těžko udělá. Zvlášť když původní záměr tvůrců rozvrhl osudy podnikatelské rodiny Valentů z pražského Podolí do období od konce první světové války až do té druhé. Na případné třetí sérii by však museli tvůrci zapracovat mnohem víc, pokud by se měl seriál dostat na úroveň, která odpovídá prime timu veřejnoprávní televize.

Lepší dojem zatím vzbudila zejména výprava a častější využívání exteriérů, atraktivní bylo hlavně prostředí automobilových závodů spojené s jednou z Valentových dcer. To však nebyla jediná změna k lepšímu: jazyk seriálu už nedráždil nelogickou a nepříjemnou směsí současných a zastaralých dobových výrazů a dialogy byly napsané obratněji.

Lépe než v předešlé řadě se také povedlo inscenovat a nasnímat řadu situací, hlavně z prostředí automobilových závodů, a do seriálu tím dostat pohyb a akci. Jenže v řadě scén, včetně klíčových, spolupráce režie a kamery naopak nevycházela, až ochotnicky vyzněl například zápas v Břežanech, po němž jedna z hlavních postav zemřela.

S tím souvisí i rozkolísaná úroveň hereckých výkonů. Přestože se seriál opírá o zdatné a zkušené herce a získal posily v nových tvářích, scénář i režie některé z klíčových postav tlačily do situací, kdy nabízely jen unylý výraz, pohled do prázdna a vzdychání.

Navzdory tomu množství překážek, které diváka od první řady odrazovaly, napodruhé padlo. O to větší je škoda, že se důkladnější přístup tvůrců nepromítl do stavby příběhu hlouběji a druhá série nevyprávěla lépe než předešlá.

Žánrovou polohu, která kombinuje melodrama s detektivkou, se vybalancovat nepodařilo už jen proto, že rozvíjení pátrací linky výrazně pokulhávalo. Eliščiny dětské rozmluvy s duchy se v dospělosti proměnily v jasnozřivé vidiny a tvůrcům až moc často sloužily jako laciná berlička ve chvíli, kdy potřebovali posunout děj.

Scénář ale i v jiných případech mnohdy postrkoval postavy sem tam, jak potřeboval, a nehleděl na jejich dostatečnou motivaci ani vhodné tempo. Náhlé dějové zvraty kvůli tomu někdy vyzněly bezděčně komicky. Naprosto nepochopitelné pak je, že jedna ze zápletek stála na předpokladu, že holčička v předškolním věku, která už zdatně komunikuje, ani slůvkem svému okolí nenaznačí, že má otce a kdo to je. To je od tvůrců ještě horší vtip než jasnovidka coby manželka policisty, a co hůř, zcela destruktivní krok, jímž si krátce před finále celou konstrukci podsekli u samých základů.

Žádný div, že zbytek děje už pak vykazoval hlavně snahu dotlačit figury do závěrečných pozic silou a za každou cenu. Obojí bohužel prozradilo autorskou bezradnost.

První republika II (1–13)

ČT 1, pátek 8. září až 1. prosince

Režie: Biser A. Arichtev, hrají: Jiří Vyorálek, Ján Koleník, Jan Vlasák aj.

Celkové hodnocení 45 %