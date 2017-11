„Není důvod dělat pokračování. Toto bylo myšleno jako jednorázovka,” řekl Vallée letos na jaře. „Kdybychom udělali druhou řadu, rozbijeme něco krásného, zkazíme to.”

HBO si možná teď najde nového režiséra, nebo celý tým režisérů, pokud by šlo o delší záležitost. Většina dlouhých amerických seriálů nemívá jednoho režiséra ani jednoho scenáristu. Server The Playlist k tomu poznamenal, že by se studio mělo poučit ze série True Detective (Temný případ) a nemělo by uspěchat projekt jen proto, aby se zavděčilo poptávce.

Minisérie HBO Big Little Lies (Sedmilhářky) byla od začátku koncipována jako uzavřený příběh. Hlavní role dostali slavní hollywoodští herci (Reese Witherspoonová, Nicole Kidmanová, Alex Skarsgård), kteří měli jen krátkodobou smlouvu. Do delších závazků se jim většinou ani nechce, tentokrát ale prý chtějí pokračovat.

Sedmilhářky vznikly podle románu, který nenaznačuje žádné pokračování. Děj se odehrává v luxusním přímořském městečku plném bohatých snobů. Pod dokonalou fasádou skrývají lži, rodinnou špínu a závist. Když do města přijede chudá svobodná matka s chlapečkem, padne obvinění, že ve škole ubližuje holčičce z jedné bohaté rodiny, a vypukne hysterická kampaň ze strany místních matek.