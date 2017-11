V téměř dvojhodinovém setu došlo především na skladby, bez nichž by si fanoušci jistě neuměli koncert Kabátu představit (Žízeň, V pekle sudy válej, Dole v dole, Burlaci, Šaman, Kdoví jestli). Zněly ale i ty, jejichž zařazení bylo trošičku nečekané (Teta nebo Virtuóz), a písně z dosud posledního alba Do pekla/do nebe (2015), z nichž se například Western Boogie, Valkýry nebo Do Bolívie na banány nejspíš usadí i v budoucích koncertních programech kapely.

Kabát se představil ve výborné formě. Jeho vystoupení mělo od prvního okamžiku elegantně dravý nápřah, švih i spád a publikum s ním odzpívalo značnou část slov v textech. Setlist seskládal z písniček dávno hitových nebo pomyslně stojících před bránou české hudební věčnosti. Na naší scéně lze na prstech jedné ruky spočítat kapely, které mohou celý koncertní blok vystavět ze skladeb, jež publikum zná skoro dokonale.

Koncert Kabátu měl energický drajv.

FOTO: Milan Malíček, Právo

Za pozornost také rozhodně stála obrovská scéna, jež byla umístěna na ploše uprostřed haly, a její čtyři oblouky, které visely nad hlavou bubeníka Radka Hurčíka. Na nich se odehrávaly vizuální efekty a grafické příběhy. Po celou dobu koncertu byl navíc v hale znamenitý zvuk. Nepostrádal potřebnou „rockovou špínu“, současně v něm bylo slyšet každé hrábnutí do strun, každý zvuk nástrojů, úder na bicí a samozřejmě i zpěv Josef Vojtka. Textům tak, jak je naživo podával, bylo velice dobře rozumět.

Baskytarista Milan Špalek na pódiu uprostřed haly.

FOTO: Milan Malíček, Právo

Kabát vystupoval na velkoryse pojaté scéně.

FOTO: Milan Malíček, Právo

Drtivá většina koncertů skončivšího turné byla vyprodaná. Opět se potvrdila stará pravda o tom, že Kabát má v Čechách, na Moravě i na Slovensku věrné fanoušky, kteří rádi váží cestu na jeho živé sety. Na příští rok skupina ohlásila přípravu nového alba a několik koncertů na letních festivalech u nás i na Slovensku.

Divácký rekord

Zástupci pražské O2 areny ve středu ráno uvedli, že na koncert skupiny Kabát do O2 areny přišlo 20 083 diváků, tedy jako by se tam nastěhovala kompletní Kutná Hora nebo Náchod. Nikdy v historii O2 areny nepřišlo od jejího otevření v roce 2004 na jednu akci tolik diváků. Uspořádání pódia pro koncert skupiny Kabát umožnilo kapacitu oproti jiným představením navýšit.