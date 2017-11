Na album roku kandidují desky 24K Magic Bruna Marse, Melodrama zpěvačky Lorde, 4:44 rapera Jay-Z, DAMN Kendricka Lamara a Awaken, My Love! od umělce, který si říká Childish Gambino. Na nahrávku roku pak The Story Of O.J. (Jay-Z), Humble (Kendrick Lamar), Redbone (Childish Gambino), Despacito (Luis Fonsi, Daddy Yankee a Justin Bieber) nebo 24K Magic Bruna Marse.

Podobně vypadají nominace na píseň roku - opět Despacito, pak 4:44 od Jay-Z, That's What I Like od Bruna Marse, Issues od Julie Michaels a 1-800-273-8255 od Logic, Alessie Cary a Khalida.

V kategorii popové vokální album múže vyhrát Kaleidoscope EP (Coldplay), Lust For Life (Lana Del Rey), Evolve (Imagine Dragons), Rainbow (Kesha), Joanne (Lady Gaga) nebo Divide (Ed Sheeran).

V kategorii rockové album figurují Emperor Of Sand (Mastodon), Hardwired...To Self-Destruct (Metallica), The Stories We Tell Ourselves (Nothing More), Villains (Queens Of The Stone Age) a A Deeper Understanding (The War on Drugs). Z rockových písní byly nominovány Atlas, Rise! (Metallica), Blood In The Cut (K.Flay), Go To War (Nothing More), Run (Foo Fighters), The Stage (Avenged Sevenfold).

Alessia Cara, Khalid, Lil Uzi Vert, Julia Michaels a SZA byli nominováni na nejlepšího nováčka.