Seriál má být obdobou kriminálek z různých měst jako Der Zurich-Krimi a Der Tel Aviv-Krimi, které vysílá německá veřejnoprávní televize ARD. Berlínský komisař Jan Koller je Čech, který jako malý chlapec emigroval s matkou do Německa, Klára je běžná česká policistka.

Kriminálku točí od října režisér Nicolai Rohde. „V České republice jsem ještě nikdy netočil, ale po dosavadních zkušenostech se určitě rád vrátím. Je znát, že se tu natáčí hodně mezinárodních produkcí, spolupráce s českými kolegy funguje výborně,“ pochvaluje si režisér.

Poslední klapka má padnout 21. prosince a produkce u nás utratí 37 miliónů korun. Hlavní role ztvárňují němečtí herci Roeland Wiesnekker a Gabriela Maria Schmeideová.

Kvalitní řemeslo a krásné památky táhnou cizince



Kriminálka je pouhým zlomkem tvorby, kterou tu dělají německé štáby. Ačkoliv se mluví hlavně o Hollywoodu, německých filmů a seriálů se u nás paradoxně točí víc.

Podle ředitelky Státního fondu kinematografie Heleny Bezděk Fraňkové se jen letos jedná o 14 televizních filmů a seriálů s bezmála 400 natáčecími dny a útratou přes 850 miliónů korun.

„Německé televizní produkce jsou v těchto letech našimi nejvěrnějšími klienty a Německo jasně vede nad jinými zeměmi co do počtu zahraničních projektů, které se u nás točí. Letos jsou mezi nimi třeba kriminální příběhy zasazené přímo do Prahy, ale také vysokorozpočtový seriál mnichovské Bavaria Fiction Das Boot natáčený v mezinárodní koprodukci. Zahraniční tvůrci u nás nacházejí funkční filmové pobídky, kvalitní filmařské zázemí a lokace zejména pro produkci dobových snímků,“ uvedla.

Česká televize letos odvysílala třeba trojdílný německý film Pod jedním nebem, natáčený u nás a zasazený do rozděleného Berlína 70. let. Natáčení filmu v roce 2015 zajišťovala česká produkční společnost Mia Film, která se činí i letos.

„S Němci v Česku točíme nebo nové natáčení připravujeme prakticky neustále – v letošním roce už jsme pro německé televize absolvovali přes 160 natáčecích dnů na sedmi projektech,“ sdělil producent Michal Pokorný ze společností Mia Film a Schiwago Film Praha.