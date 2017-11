Je to škoda, protože na seriálu bylo i tentokrát odvedeno množství profesionální práce a také druhá série patřila stejně jako první k nadprůměrným televizním počinům. Už před třemi lety zaujal titul natočený podle scénáře Zdeňka Zapletala obsazením, výpravou a kamerou, precizním přístupem režisérů a představitelů hlavních a větších rolí. To si dokázal zachovat.

Vyprávění rovněž pokračovalo v podobném duchu jako minule, neboť scénář i tentokrát zaměřoval divákovu pozornost k dění v soudní síni. Tvůrci však mladého soudce Adama Klose v podání Davida Švehlíka přesunuli od civilního práva k trestnímu, což s sebou přineslo atraktivnější případy, mnohdy inspirované skutečností.

Změny k lepšímu se dotkly i hlavní postavy. Minule hrdina soudcovské ságy nebudil příliš sympatií, protože místo údajné životní krize prožíval spíš cosi, co známe jako „trable milionářského synka“. Tentokrát z jeho zádumčivosti zahleděné do vlastního nitra scénář výrazně ubral a postavil ho do těžké rodinné situace.

Vždyť kdo by chodil s úsměvem na tváři, když je manželka už několik měsíců nezvěstná, otec zemřel a matka od té doby pije více, než je zdrávo? Z takto rozdaných karet pomohl David Švehlík herecky úsporným přístupem vytvořit sice na pohled extrémní, ale nakonec uvěřitelnou životní situaci – kterou je potřeba zvládnout nebo aspoň přečkat.

Ačkoli celkově pochmurné až unylé vyznění seriálu zůstalo zachováno, mladý soudce těmito drobnými posuny v charakteru získal na sympatiích, scény s dcerkou mu dokonce dodaly i trochu vřelosti a přinesly občas i příležitost na chvíli shodit vážnou masku. A díky tomu, že do jeho osobní linky tvůrci navíc vpletli zločin, získal jeho příběh i na akčnosti.

Jenže do seriálu se nepodařilo zároveň dostat v patřičné míře také napětí, přestože se o něj tvůrci zřejmě snažili. Zatímco příběh nezvěstné manželky ustupoval ze scény, do popředí se místo něj dostával Adamův přítel, policista (Marek Daniel), který se dokázal v práci zaplést do pořádných problémů. Ani jedna z těch kriminálních záhad však nedokázala vytvořit dost silný „tah na branku“. Největším problémem seriálu se tedy stala kombinace způsobu vyprávění, kdy divák znal pachatele souzených zločinů od první chvíle, s málo napínavou osobní linkou hlavního hrdiny.

Život a doba soudce A. K. ČT 1, 2017, 13 dílů Scénář: Zdeněk Zapletal, režie: Robert Sedláček, Radim Špaček, Bohdan Sláma, Petr Marek, hrají: David Švehlík, Daniela Kolářová, Marek Daniel aj.

Celkové hodnocení: 65 %