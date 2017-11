Nikdo z laureátů takzvaných Guvernérových cen (nazývaných někdy „čestný Oscar”) dosud nezískal Oscara za konkrétní dílo, ačkoli Roizman byl na cenu pětkrát nominován, napsala agentura AP.

Laureáty Guvernérových cen vybírá 54členná nejvyšší rada akademie, přičemž jejich jména oznamuje každý rok v létě, zlaté sošky pak ocenění přebírají během soukromého večírku v listopadu. Tyto "čestné Oscary" uděluje akademie od roku 2009. Jejich slavnostní předávání se nevysílá v televizi, vybrané okamžiky by se však měly objevit v přenosu z předávání hlavních cen 4. března.

„Toto jsou naši ocenění,” řekl AP předseda AMPAS John Bailey. „Toto jsou lidé, u nichž cítíme, že je chceme vyzdvihnout,” dodal s tím, že všechny zvolené osobnosti „výrazně ztělesňují rozsah filmové tvorby”.

U nás nejznámější z nich, Donald Sutherland, se za víc než 50 let práce v showbyznysu objevil ve více než 140 produkcích a hrál ve filmech všech žánrů. Přesto říká, že jej „nikdy nenapadlo, ani v náznacích”, že by jednou mohl být takovýmto způsobem oceněn.

Kameraman Roizman byl na Oscara nominován už za film Francouzská spojka z roku 1971 a následně přišly čtyři další nominace, například za práci na hororu Vymítač ďábla. Podle AP se do dějin filmu zapsal zejména realismem za kamerou. Poslední záběry své kariéry natočil pro romantickou komedii Francouzský polibek z roku 1995.

Naopak Charles Burnett působil jako nezávislý tvůrce a svou kariéru zasvětil příběhům o zkušenostech Afroameričanů, kterým se Hollywood často vyhýbal. Ocenění za celoživotní přínos je prý pro něj „surreálné”.

Mexický režisér Alejandro González Iñárritu získal pak ocenění za svou výstavu v stylu virtuální reality nazvanou Carne y Arena (Maso a písek), jež vypráví příběh imigrantů překonávajících Sonorskou poušť na svém útěku do USA.

Vytvářet „radikální filmy” bylo údajně prvotním záměrem Agnès Vardaové, která jakožto průkopnice francouzské Nové vlny své první dílo napsala a zrežírovala v roce 1956. To, že je žena, pro ni prý nikdy nepředstavovalo překážku. „Francie je země, kde 25 procent filmařů jsou ženy... protože jsme prosazovali názor, že na to mají, že není žádný důvod, proč by to nemohly dělat,” uvedla Vardaová.