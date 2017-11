„Není to vlastně ani film, takový jako byl Čtyřlístek ve službách krále, ale je to několik filmů. V současné době to budou čtyři 15minutové příběhy, které jsou postavené na základě jednotlivých komiksů, které již existují,“ řekl Novinkám producent animovaných filmů Petr Horák.

Nové příběhy čtyř neohrožených kamarádů, kteří žijí v Třeskoprskách, ponesou jména Ďáblův palec, Vlkodlak, Mikuláš v pekle a Vesmírní piráti. „Možná bude i pátý díl, ale ještě není jasné, který příběh vybereme,“ pokračoval Horák.

Připravovaný animovaný film je kreslen ručně.

FOTO: Novinky

„Předešlý film se vyráběl pomocí 3D technologie, která se potom převáděla do 2D, což se poté placatilo. Bylo to skvělé a efektní, ale nebyl to úplně ten poctivý Čtyřlístek, tak jak ho všichni známe. A tak jsme se rozhodli, že nebudeme líní a budeme to dělat tak, jako to dělá pan Němeček, a to znamená, že jednotlivé obrázky budeme ručně kreslit. Je to hrozně moc práce, protože na jednu vteřinu to vychází na dvanáct až dvacet čtyři obrázků.

První díl příběhu jsme dělali klasicky na papíry, které se potom musely naskenovat, v počítači vybarvit a poskládat. Od druhého dílu jsme najeli na jinou technologii a začali jsme kreslit na tablet, což nám dává více možností, jak s filmem pracovat,“ pokračoval Horák.

Premiéra je plánovaná na rok 2018.

FOTO: Novinky

„Je to krásná práce, ale je to opravdu technicky i výtvarně velmi náročné. Jsou k tomu zapotřebí talentovaní lidé, kteří mají především Čtyřlístek rádi, protože potom to dělají s radostí,“ řekl Jaroslav Němeček, autor komiksu Čtyřlístek.

Režie pohádky se ujal Michal Žabka, hlasy hlavním hrdinům propůjčil Bohdan Tůma, Tereza Bebarová, Jan Maxián a Jiří Ployhar. S tvorbou se začalo již minulý rok, předpokládaná premiéra je plánovaná na léto 2018.