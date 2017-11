Jak vlastně došlo k podpisu smlouvy v Německu?

Jako každý příběh, i tento je propletený a z velké části byl otázkou náhody. Šéf německé Universal Music slyšel v Africe na safari od šéfa jiné pobočky Universal Music mou písničku Hell.o. Tak moc se mu líbila, že se rozhodl se za mnou vypravit. Protože vydávají i zpěváka Alvara Solera, u příležitosti jeho koncertu v Praze k nám přijel a setkal se se mnou, aby zjistil, jestli si budeme názorově vyhovovat. Bavili jsme se o tom, jaké mám představy a kam bych svou hudbu chtěla směrovat. Nakonec jsme se dohodli, že u jeho společnosti podepíšu novou nahrávací smlouvu.

FOTO: Universal Music – www.klapper.cz

Bylo pro vás jednání o nové smlouvě v něčem nové?

Potvrdilo se to, co mi říkal písničkář Jakub Ondra, který má podepsanou smlouvu s německou Sony Music. Bylo patrné, že zástupci německé Universal Music budou chtít mít nad věcmi kontrolu a budou chtít diskutovat o každém kroku v tvůrčím procesu.

Česká pobočka Universal Music, u které jsem měla smlouvu dosud, mi dávala poměrně velkou volnost. Ráda jsem ji využívala, protože jako interpret vím nejlépe, co chci a kam mířím. Takže jsem vytvořila písničky a ty jsem pak lidem z vydavatelské firmy předala k připomínkám a poznámkám. Balíček byl ale hotový, což mi vyhovovalo. Němci chtějí vše kontrolovat a být do procesu tvorby aktivně zapojeni. Mají ke svým interpretům jiný přístup.

FOTO: Universal Music – www.klapper.cz

Bude vám to vyhovovat?

Myslím si, že jsem v tomto ohledu pankáč a moc kontrolovat se nenechám. Můj styl je něco vytvořit a potom za to bojovat. Vím, že to se mnou nikdo nemá a nebude mít lehké, ať to jsou Češi, Italové nebo Němci. Myslím si ale, že v tom je má autentičnost.

Hrají se už dnes v Německu nějaké vaše písničky?

V rádiích běží Hell.o a její remix.

Přestěhujete se teď do Berlína?

Přemýšlela jsem o tom, ale nakonec jsem dospěla k závěru, že z Prahy není do Německa, a vlastně ani jinam do Evropy, daleko. Nadále tedy budu bydlet v České republice.

FOTO: Universal Music – www.klapper.cz

Než o vás projevila zájem německá Universal Music, uspěla jste s písničkou Hell.o v Itálii. Jak se tam věci vyvíjejí?

Čeká se na další singl, který naváže na ten předešlý. Proběhla už fáze, během které se sjednotilo jeho vydání v teritoriích. Vyjde tedy na konci příštího února, a to současně v Německu, Itálii, Česku a na Slovensku.

Jaká skladba to bude?

Právě vzniká a bude avizovat mé další album. Musím říct, že má podle mě velký potenciál. Současně si ale myslím, že řadu mých fanoušků překvapí. Spolupracuju dál s Ondrou Fiedlerem, který produkoval singl Hell.o a celou mou loňskou desku Hearts. Je to typ producenta a hudebníka, který pořád vstřebává nové vlivy i trendy a neustále se ve své práci posouvá kupředu. V tom je mi inspirací a myslím si, že to na nové písničce bude znát.

Bude signifikantní pro vaši další tvorbu?

V tuto chvíli mohu prozradit, že máme připravené skladby zhruba pro polovinu nového alba. Pocitově vím, kam směřujeme, ale ještě budeme vše řešit po zvukové a produkční stránce.

FOTO: Universal Music – www.klapper.cz

Odrazí se přesměrování vašich nahrávacích aktivit do Německa na počtu vystoupení v České republice?

Projeví se to v tom, že jsem se rozhodla odehrát příští rok v létě méně koncertů než letos. Na podzim by pak mělo proběhnout turné k albu, které bychom chtěli příští rok vydat. Počet koncertů však omezuju hlavně kvůli tvorbě a studiové práci, protože ty zaberou spoustu času.

Jste s hudbou šťastná i nyní, v době, kdy vám přibývají aktivity a povinnosti?

Je to ještě lepší. Samozřejmě to má vlny, někdy si s někým neporozumím nebo jsem unavená, ale pocit štěstí naprosto převládá.

Zvládáte i přibývající popularitu?

V tomto ohledu nedám dopustit na Českou republiku. V Itálii jsem totiž měla možnost okusit, jak to tam funguje, a to i jen jako pozorovatel. Zatímco u nás jsou lidé slušní a nejsou invazivní, tam je to naopak. Fanoušci jsou schopni si zjistit, v jakém hotelu bydlíte, v jaké restauraci se stravujete i kdy a kde budete, a všude na vás čekají.

Legrační je třeba to, že jdete po červeném koberci na akci a nikdo vás nepoznává, ale když se pak objeví z té akce vaše tvář v televizi, při zpáteční cestě po tomtéž červeném koberci nastává fanouškovská hysterie. Je to vtipné, ale současně mě to drží nohama na zemi.